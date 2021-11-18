18 ноября 2021

Трехлетнего курганца с ДЦП прооперировали в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Хнаева Светлана с сыном. Курган
Никите Хнаеву провели операцию на позвоночнике в клинике Сент-Луиса (США) Фото:

Трехлетнему курганцу Никите Хнаеву с ДЦП провели операцию на позвоночнике в клинике Сент-Луиса (США). Об этом URA.RU рассказала его мама Светлана Хнаева.

«Операция прошла успешно. Около трех часов я находилась в специальной комнате для ожидания. Из операционной звонили два раза, говорили о ходе операции. Когда все закончилось, доктор сообщил, что операция прошла успешно. Никита проснулся от наркоза и спросил про игрушечные машинки в коридоре больницы», — рассказала Светлана Хнаева.

После операции в клинике предусмотрен небольшой курс реабилитации. Если все пойдет по плану, Никиту выпишут во вторник, 23 ноября. После этого курганцы смогут вернуться домой.

«Я получаю невероятную поддержку и отклик! Спасибо всем, кто помог, кто шлет добрые пожелания. Мой сын стал „общим“ для многих. Спасибо моей семье! Спасибо доче, что с пониманием принимает нашу разлуку! А главное спасибо золотым рукам, огромному профессионализму и любящему детей сердцу доктора Парка», — написала Хнаева в своем Instagram.

Ранее читатели URA.RU помогли курганской семье собрать сумму, необходимую для лечения трехлетнего Никиты с ДЦП. Операция с последующей реабилитацией дают Никите шанс в будущем ходить самостоятельно. Для тех, кто помог семье, Светлана записала видеопривет из Майями. История Никиты Хнаева из Кургана здесь.

URA.RU желает Никите Хнаеву успешной реабилитации, скорее выздороветь и уверенно сделать свои первые шаги. Благодарим всех наших читателей, которые не прошли мимо этой истории и оказали поддержку семье из Кургана.

Никита Хнаев проходит лечение в клинике Сент-Луиса (США) у доктора T.S. Park

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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