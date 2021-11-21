21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021
18 ноября 2021

Тюменский активист подал иск с требованием отменить QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , QR, проверка qr-кода, локдаун, вход в торговый центр
C 8 ноября в тюменские ТРЦ не попасть без QR-кода или ПЦР-теста Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Тюменский общественник Юрий Рябцев подал 22 ноября иск в областной суд с требованием отменить в регионе систему QR-кодов, введенную из-за пандемии коронавируса. Об этом активист сообщил в разговоре с URA.RU. Рябцев надеется, что к его иску присоединятся сотни земляков.

«Я требую отмены пунктов 21,22 и 23 постановления областного правительства о режиме повышенной готовности. Они касаются введения QR-кодов, списка организаций, для входа в которые требуют QR-коды, а также расширения этого списка с 3 декабря», — рассказал активист.

По словам Рябцева, применение QR-кодов нарушает врачебную тайну, оскорбляет достоинство людей, а также создает почву для дискриминации непривитых тюменцев. «Кроме того пострадали и бизнесмены. Рассчитываю, что к иску массово присоединятся другие тюменцы. У нас есть практика, что их число может достичь и тысячи», — отметил общественник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе облсуда. Ответ на него ожидается. Ранее тюменские власти заявили, что для отмены QR-кодов вакцинацию от коронавируса должны пройти не меньше 80% населения региона.

В Тюменской области QR-код с 8 ноября требуется для посещения ТРЦ, учреждений культуры и спорта. С 3 декабря код будет нужен для входа в кафе и другие заведения. Альтернативой QR-коду может быть справка о медотводе от вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посещения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...