Тюменский активист подал иск с требованием отменить QR-коды

C 8 ноября в тюменские ТРЦ не попасть без QR-кода или ПЦР-теста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Тюменский общественник Юрий Рябцев подал 22 ноября иск в областной суд с требованием отменить в регионе систему QR-кодов, введенную из-за пандемии коронавируса. Об этом активист сообщил в разговоре с URA.RU. Рябцев надеется, что к его иску присоединятся сотни земляков.

«Я требую отмены пунктов 21,22 и 23 постановления областного правительства о режиме повышенной готовности. Они касаются введения QR-кодов, списка организаций, для входа в которые требуют QR-коды, а также расширения этого списка с 3 декабря», — рассказал активист.

По словам Рябцева, применение QR-кодов нарушает врачебную тайну, оскорбляет достоинство людей, а также создает почву для дискриминации непривитых тюменцев. «Кроме того пострадали и бизнесмены. Рассчитываю, что к иску массово присоединятся другие тюменцы. У нас есть практика, что их число может достичь и тысячи», — отметил общественник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе облсуда. Ответ на него ожидается. Ранее тюменские власти заявили, что для отмены QR-кодов вакцинацию от коронавируса должны пройти не меньше 80% населения региона.

В Тюменской области QR-код с 8 ноября требуется для посещения ТРЦ, учреждений культуры и спорта. С 3 декабря код будет нужен для входа в кафе и другие заведения. Альтернативой QR-коду может быть справка о медотводе от вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посещения.