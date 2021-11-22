Ночные гонщики захватили парковку возле тюменской новостройки

Жители тюменской новостройки не могут прогнать с парковки жилого дома ночных гонщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям тюменской новостройки по адресу ул. Велижанская, 66, корпус 2 мешают спать любители дрифта, которые по ночам устраивают на парковке рядом с домом массовые заезды. Об этом горожане рассказали в беседе с URA.RU. При этом, в дневное время, на этой же стоянке инструкторы по вождению проводят практические занятия со своими учениками.

«Это просто ужас. После переезда в новую квартиру мы забыли что такое спокойный сон. Такое ощущение, что как только наступает ночь, на парковку со всего города съезжаются гонщики и начинается. Моторы ревут, музыка орет на всю катушку. Все претензии в свой адрес они игнорируют. Ну как тут уснешь?», — рассказал URA.RU один из жильцов многоэтажки.

Другой тюменец, также проживающий в новостройке, пожаловался, что в дневное время на стоянке также неспокойно, потому что там проводят занятия инструкторы по вождению. «Я вообще не понимаю, для чего, и, главное, кого была построена эта парковка. Никто из жильцов там машины не ставит. Зато всякие инструкторы и любители дрифта используют по полной. Хотя они, в отличии от собственников, к ней не имеют вообще никакого отношения», — возмущается тюменец.

В региональной ГИБДД тюменцам посоветовали жаловаться на ночных гонщиков в полицию. «Нужно сразу звонить в 102, либо дежурную часть ГИБДД. Тюменские автоинспекторы активно работают с такими нарушителями. Что касается обучения вождению, то если парковка не находится в зоне действия знака „Жилая зона“, то инструкторы, фактически, ничего не нарушают», — пояснили там агентству.