Девочка с онкологией из Шадринска прилетела на лечение в Германию

Пятилетняя Маша из Шадринска прилетела на лечение в клинику Фрайбурга (Германия) фото: Татьяна Бахтина

Пятилетняя шадринка Маша Бахтина прилетела в Германию, прошла пятидневный карантин и госпитализирована в клинику, где будет лечиться от редкой формы рака крови. Об этом URA.RU рассказала мама девочки Татьяна Бахтина.

«Мы прилетели в Германию, были на пятидневном карантине. У Маши взяли необходимые анализы. 24 ноября состоялась первая встреча с врачом клиники. По результатам анализов нас госпитализировали», — рассказала Татьяна Бахтина.

Девочке будет проведен курс химиотерапии. После курса, возможно, потребуется трансплантация кроветворных или стволовых клеток.

Ранее URA.RU писало о девочке из Шадринска, которой нужна пересадка костного мозга. В августе Маше исполнилось пять лет. А в середине сентября у нее обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Мама девочки Татьяна Бахтина много лет проработала в Шадринской детской больнице хирургом и сама спасала жизни детей. Она решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, открыла сбор средств. Благодаря волонтерам и неравнодушным жителям Шадринска и других городов, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать на лечение порядка 200 тысяч евро. Благотворительный фонд Русской медной компании оплатил предварительный счет немецкой клиники на 100 тысяч евро. Сбор был закрыт.