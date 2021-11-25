Девочка с онкологией из Шадринска прилетела на лечение в Германию

Пятилетняя шадринка Маша Бахтина прилетела в Германию, прошла пятидневный карантин и госпитализирована в клинику, где будет лечиться от редкой формы рака крови. Об этом URA.RU рассказала мама девочки Татьяна Бахтина.
«Мы прилетели в Германию, были на пятидневном карантине. У Маши взяли необходимые анализы. 24 ноября состоялась первая встреча с врачом клиники. По результатам анализов нас госпитализировали», — рассказала Татьяна Бахтина.
Девочке будет проведен курс химиотерапии. После курса, возможно, потребуется трансплантация кроветворных или стволовых клеток.
Ранее URA.RU писало о девочке из Шадринска, которой нужна пересадка костного мозга. В августе Маше исполнилось пять лет. А в середине сентября у нее обнаружили редкий и тяжелый вид онкологии. Мама девочки Татьяна Бахтина много лет проработала в Шадринской детской больнице хирургом и сама спасала жизни детей. Она решила, что дочери необходимо лечение за рубежом, открыла сбор средств. Благодаря волонтерам и неравнодушным жителям Шадринска и других городов, а также читателям URA.RU, семье удалось собрать на лечение порядка 200 тысяч евро. Благотворительный фонд Русской медной компании оплатил предварительный счет немецкой клиники на 100 тысяч евро. Сбор был закрыт.
Подписывайтесь на URA.RU в