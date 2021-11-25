Авария унесла жизни двух человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Камера наружного наблюдения сняла момент аварии, когда BMW сбил двух дорожных рабочих. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале портала Car72.ru.

«Появилось еще одно видео ДТП, где пьяный следователь на BMW сбил двух дорожников», — указано в названии ролика.

На кадрах записи, сделанной камерой уличного наблюдения, видно, что два человека пытаются перейти дорогу. В какой-то момент их сбивает автомобиль темного цвета. Сразу после столкновения водитель пытается остановить машину. На этом видеозапись обрывается.

Как ранее писало URA.RU, смертельная авария, которая унесла жизни двух человек, произошла в Тюмени в ночь с 23 на 24 ноября. Как выяснилось позже, за рулем автомобиля, который на огромной скорости сбил дорожных рабочих, находился Павел Шадрин, на тот момент занимавший должность заместителя начальника следственного отдела Следственного управления по Тюменской области. 24 ноября он был уволен, а на следующий день арестован на 2 месяца.