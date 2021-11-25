25 ноября 2021
24 ноября 2021

Губернатор ЯНАО ревакцинировался от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов призвал ямальцев прививаться от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов для ревакцинации от коронавируса выбрал «Спутник V». Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89».

«Уверен, что это единственный способ нам всем вместе справиться с болезнью. Если мы все будем ответственно относиться, прививаться, прививать своих близких, тогда и пандемия пройдет», — передает telegram-канал слава Артюхова.

Также отмечается, что глава региона призвал всех ямальцев вакцинироваться и ревакцинироваться. Информацию о том, что губернатор поставил прививку, подтверждают и его истории в Instagram-аккаунте. Кроме того, там же Артюхов отметил, что 24 тысячи доз вакцины от COVID-19 поставили в ЯНАО.

Ранее глава ЯНАО вакцинировался от гриппа. Он сообщил, что делает это каждый год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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