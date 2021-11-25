Спикер Тюменской думы пригласил антипрививочников в морг

Евгений Заболотный отправил противников вакцинации на экскурсию в морг Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спикер Тюменской городской думы Евгений Заболотный пригласил противников вакцинации на экскурсию в морг. Об этом сообщается на официальной странице Евгения Заболотного в Instagram.

«При очередном собрании в нашем Комсомольском сквере надо бы подогнать автобусы и свозить их в одно из наших современных медицинских учреждений. Слава богу, что оно есть у нас. Это тюменский морг. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию», — сообщил спикер Тюменской городской думы.

Об этом Евгений Заболотный заявил во время брифинга с прессой, откуда выложил запись в Instagram. Также он подчеркнул, что стремительное развитие пандемии приведет к обязательной вакцинации для всех жителей.