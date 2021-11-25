25 ноября 2021

Спикер Тюменской думы пригласил антипрививочников в морг

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Евгений Заболотный отправил противников вакцинации на экскурсию в морг Фото:
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Коронавирус COVID-19

Спикер Тюменской городской думы Евгений Заболотный пригласил противников вакцинации на экскурсию в морг. Об этом сообщается на официальной странице Евгения Заболотного в Instagram.

«При очередном собрании в нашем Комсомольском сквере надо бы подогнать автобусы и свозить их в одно из наших современных медицинских учреждений. Слава богу, что оно есть у нас. Это тюменский морг. Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию», — сообщил спикер Тюменской городской думы.

Об этом Евгений Заболотный заявил во время брифинга с прессой, откуда выложил запись в Instagram. Также он подчеркнул, что стремительное развитие пандемии приведет к обязательной вакцинации для всех жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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