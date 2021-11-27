27 ноября 2021
26 ноября 2021

Памятники героям в курганском городе получили QR-коды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью QR-кодов можно узнать историю людей, в честь которых установлены памятники Фото:

Индивидуальные QR-коды появились на каждом из 14 бюстов героев на Аллее славы в парке города Далматово Курганской области. При помощи этих кодов можно узнать историю земляков, в честь которых установлены памятники, сообщает администрация Далматовского района.

«14 бюстов героев Далматовского района, расположенные на Аллее славы в городском парке, получили свои индивидуальные QR-коды. Чтобы узнать историю боевой и трудовой славы, достаточно отсканировать QR-код и перейти по ссылке на официальный сайт администрации района. Фотографии, уникальные факты из биографии, послужной список каждого из 14 земляков собраны в путеводителе раздела „Туризм“», — говорится в сообщении на сайте районной администрации.

Помимо этого, власти района планируют разместить QR-коды на основных историко-культурных объектах города и района. Это будет сделано в рамках программы по развитию внутреннего и въездного туризма. «QR-код позволяет закодировать объем информации, размещение которой на объектах историко-культурного наследия нецелесообразно», — отмечают в администрации района.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале сентября Далматово посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Среди прочего, он оценил развитие туристического потенциала этого города, одного из старейших в регионе. Предыдущий полпред президента в УрФО Николай Цуканов также неоднократно посещал Далматово. Он отмечал, что этот город имеет большой туристический потенциал, однако для развития туризма необходимо навести порядок.

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