Представители фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» заказали печать буклетов, на которых перепутали районы Зауралья и Южного Урала. Данная информация размещена на сайте фонда.
«Объявляется отбор контрагентов на право заключения договора оказания услуг по изготовлению печатных рекламно-информационных материалов. <…> Статус „Завершен“», — указано на сайте.
К закупке приложены макеты каталога и буклета. В них напечатана карта Курганской области, где Далматовский район размещен на месте Катайского района, а Катайский на территории Красноармейского района Челябинской области. В макете буклета указано, что в Кургане проживают 318 тыс. человек, а в макете каталога — 312 тыс. На сайте мэрии Кургана, на момент написания новости, было указано, что в городе проживают 309 тыс. человек.
В техническом задании указано, что до 15 декабря планируется напечатать 2500 буклетов и 600 каталогов, 100 из которых будут на английском языке. Стоимость закупки составила 45 295 рублей. Гендиректор фонда Анна Агафоновна попросила URA.RU обратиться за комментарием позже. Она объяснила, что попросит сотрудников фонда разобраться в ситуации.
Напечатанная продукция рассказывает о территориях опережающего социально-экономического развития в Курганской области. ТОСЭР расположены в Катайске, Далматове и Варгашах.
Подписывайтесь на URA.RU в