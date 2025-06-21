Путин не исключил возможность установления контроля ВС РФ над Сумами: карта СВО на 21 июня

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявил, что в настоящее время установление контроля над Сумами российской армией не рассматривается, однако полностью исключать этот вариант нельзя. Кроме того, ночью российские войска нанесли удары по стратегическим объектам на территории Украины, задействовав более ста ударных беспилотников, которые поразили цели в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Интерактивная карта спецоперации к 20 июня — в материале URA.RU.
Позиция Путина по Украине
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что ВСУ потеряли 76 тысяч человек в ходе наступления на Курскую область, назвав эти потери катастрофическими для киевского режима. Российский лидер подчеркнул, что Москва не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании текущих территориальных реалий, передает Life.
Он напомнил, что действия России после 2014 года были направлены на защиту русского населения Донбасса, и выразил убежденность в единстве русского и украинского народов. По словам Путина в интервью Sky News Arabia, киевским властям необходимо признать результаты референдумов, проведенных в новых субъектах РФ, включая Донбасс и Новороссию, с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта.
Кроме того, российский лидер заявил, армия ВС РФ в настоящее время не рассматривает вариант установления контроля над Сумами. Однако полностью исключать такую вероятность не следует, отметил Путин.
Удары ВС РФ по объектам Украины
В ночное время российские войска нанесли удары по стратегическим объектам на украинской территории. Было задействовано более сотни ударных БПЛА, поразивших цели в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге, сообщил telegram-канал «Два майора». В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, прогремели взрывы. Одновременно по объекту в Кременчуге были применены ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы».
Курское направление
Продолжаются попытки украинских сил провести наступательные операции. Штурмовые группы ВСУ регулярно выдвигаются на теткинском и глушковском направлениях из населенных пунктов Рыжевка, Бессаловка и Павловка. Однако эти атаки систематически пресекаются российскими войсками, которые используют удары дронов, артиллерии и ведут успешные стрелковые бои.
Сумское направление
Напряженная ситуация сложилась в районе Юнаковки, где российским войскам удалось установить контроль над половиной населенного пункта. Одновременно отмечается продвижение в районе Садков. Все попытки ВСУ изменить линию фронта пока не приносят результата, несмотря на подтягивание дополнительных резервов в район Кондратовка-Юнаковка.
Харьковское направление
Харьковское направление остается одним из самых горячих участков фронта. На Волчанском и Липцовском участках продолжаются интенсивные боестолкновения. Российские подразделения за последние сутки уничтожили восемь штурмовых групп противника вместе с бронетехникой. По данным группировки «Север», в Волчанске зачищено 25 домов, а в селе Волчанские Хутора ведутся активные штурмовые действия.
Константиновское направление
Мотострелковый полк 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ведет наступление на Яблоновку. Российские подразделения продвинулись широким фронтом вдоль лесополос западнее населенного пункта, одновременно развивая наступление восточнее Зари.
Красноармейское направление
Продолжается операция по охвату Покровска (Красноармейска) с восточного направления. Российские войска ведут наступление в районе Коптево, одновременно проводя штурмовые действия в сторону Новотроицкого. В районе Мирного идут бои по выравниванию линии фронта. Юго-западнее Покровска сохраняется напряженная обстановка в районе Котлино и Удачного.
Донецкое направление
На южно-донецком направлении 5-я армия группировки «Восток» уничтожает опорные пункты ВСУ западнее Веселого. По данным российского командования, положение украинских подразделений в Шевченко продолжает ухудшаться. В зоне ответственности 36-й армии отмечается продвижение российских войск вдоль лесополос к юго-западу от Малиновки. Попытки противника перебросить подкрепления из района Карла Маркса (Мирное) в Перебудову были пресечены точным огнем российских подразделений.
Часовоярское и купянское направления
В районе Часов Яра продолжаются интенсивные городские бои. Министерство обороны РФ подтвердило освобождение села Московка — важного западного пригорода Купянска. Через населенный пункт проходила железнодорожная ветка на Великий Бурлук. В настоящее время боевые действия продолжаются в Каменке, Красном Первом и западнее Двуречной.
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