Путин готовит почву для масштабного переселения россиян

Донбасс и Новороссия в перспективе должны стать регионами, в которых комфортно, выгодно, безопасно жить и работать. На совещании по социально-экономическому развитию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которое состоялось в Кремле 30 июня, президент Владимир Путин напомнил, что уже к 2030 году уровень жизни в новых регионах должен быть не ниже, чем в остальной России. Эти субъекты должны стать привлекательны для жизни и ведения бизнеса, убеждены аналитики.
Путин собрал глав новых регионов, а также членов правительства в Екатерининском зале Кремля. В центре — экраны для видеосвязи: там мелькали глава Херсонщины Владимир Сальдо, который не смог приехать в Москву, а также сотрудники и воспитанники новеньких спортшкол, которые только-только открылись в ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье, передает собкор URA.RU.
По теме восстановления новых регионов президент проводит совещания минимум дважды в год. Путин напомнил, что программа социально-экономического развития новых регионов рассчитана до 2030 года. «Все обозначенные задачи мы обязаны решить в полном объеме, — заявил Путин. –
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей».
По словам президента, уже сейчас идет «полноценная интеграция регионов» в российское социальное, правовое и экономическое пространство. «За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тысячи различных объектов (порядка 22,8 [тысячи]). Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура. Отремонтировано свыше 5,4 тысячи километров автодорог. Важнейший приоритет — обеспечение граждан жильем», — заявил Путин.
Особое внимание президент потребовал уделять поддержке экономики. «Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности регионов огромные. Донбасс и Новороссия вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие, именно блестящие научные, профессиональные школы, работали высококвалифицированные специалисты», — отметил Путин.
Путин подчеркнул, что при Украине Донбасс и Новороссия финансировались по остаточному принципу, поэтому все сферы пришли в упадок. Сегодня по видеосвязи Путин пообщался с сотрудниками и воспитанниками новых спортивных школ, которые открылись во всех четырех регионах. «Нам нужно в полной мере раскрыть этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и раз