Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки с США: карта СВО на 28 июня

ВС РФ освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

28 июня 2025 в 16:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль месторождение лития в Донецкой области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под контроль месторождение лития, расположенное в Донецкой области. Продвижение российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа месторождений редкоземельных металлов, остающихся под контролем Киева и предназначенных для совместных проектов с Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание The New York Times. Помимо этого, вооруженные силы России освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: URA.RU Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки с США Как сообщает The New York Times, наступление российских войск на территории Украины приводит к сокращению числа месторождений редкоземельных металлов, находящихся под контролем Киева и предназначенных для сотрудничества с США. По данным издания, российская армия установила контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, что лишает Украину важного ресурса для экономических отношений с Вашингтоном. Также отмечается, что российские военные приближаются к другим стратегическим запасам, включая месторождения титана и урана. Саперы разминируют освобожденные территории ДНР Военнослужащие инженерных подразделений группировки «Восток» проводят разминирование освобожденных от ВСУ территорий ДНР, сообщает «Пятый канал». Специалисты с помощью металлоискателей и щупов выявляют взрывоопасные предметы, после чего уничтожают обнаруженные боеприпасы накладным зарядом на месте. Только убедившись в отсутствии угрозы, саперы переходят к следующему участку. Сумское направление Украинское командование задействовало элитные части под Юнаковкой в Сумской области, но продолжает нести серьезные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко ТАСС. Кроме того, российские войска оттеснили ВСУ на некоторых участках почти на 14 км от границы РФ. Формирование буферной зоны продолжается, а наибольшее продвижение российских сил составляет свыше 13,5 км. Наибольшие успехи зафиксированы у Кондратовки и Юнаковки. Донецкое направление ВС РФ начали штурм Бельгийки на южной окраине Красноармейска (ДНР), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Украина перебрасывает туда дополнительные подразделения БПЛА. Кроме того, российские войска освободили Червоную Зирку (ДНР). Группировка «Восток» за сутки нанесла урон ВСУ, уничтожив до 210 военных и несколько единиц техники передает Миноборны. Также FPV-дроны Южной группировки РФ уничтожили американскую гаубицу М114 под Серебрянкой. Орудие было хорошо замаскировано, и для его ликвидации потребовалось несколько дронов. В силовых структурах рассказали, что 214-й штурмовой батальон ВСУ, подготовленный американскими инструкторами, переброшен из ДНР на сумское направление. Это подразделение ранее использовалось как условный противник на учениях. В селе Богатырь (запад ДНР) несколько мирных жителей пострадали от мин, предположительно сброшенных украинским дроном перед эвакуацией. Очевидец Николай Гусев сообщил, что мины были свежими и лежали прямо на пути отхода. Пострадавших доставили в больницы. Харьковское направление Российские войска малыми группами проникают вглубь обороны ВСУ в Купянске, где начались бои. По словам Марочко, это подготовка перед полномасштабным наступлением. Херсонское направление Артиллеристы 80-й арктической бригады («Днепр») уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Станиславом. Командир расчета отметил, что город покинут гражданскими, а украинские военные используют дома для своих нужд. Кроме того, ВСУ поджигают леса в Херсонской области, чтобы атаковать пожарных дронами. Российские войска выявляют места запуска БПЛА и наносят удары по ним. Краснолиманское направление Минобороны России сообщило, что инженерные подразделения группировки войск «Запад» продолжают разминирование дорог и прилегающих территорий, ведущих к недавно занятым российскими силами населенным пунктам на краснолиманском направлении. В ходе инженерной разведки были обнаружены противопехотные мины и неразорвавшийся FPV-дрон, которые впоследствии уничтожили накладными зарядами. Главная задача саперов — обеспечение безопасного движения техники. Запорожское направление Российские войска в ходе наступления прорвались в центр этого ключевого населенного пункта на левом фланге Запорожского направления — Каменского. Подразделения группировки «Днепр» нанесли значительный урон украинским силам.

