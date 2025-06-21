Советник Путина Кобяков назвал условие для возвращения иностранных компаний в РФ

Кобяков: возмещение ущерба станет условием для возвращения компаний на рынок РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кобяков заявил, что одним из условий для возвращения компаний станет их деятельность на территории новых регионов
Кобяков заявил, что одним из условий для возвращения компаний станет их деятельность на территории новых регионов Фото:

Иностранные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, смогут вернуться только при условии возмещения ущерба, который они нанесли этим уходом России. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

«Сейчас [ушедшие компании] говорят: „Мы вернемся“. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они нам его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернуться в нашу экономику», — сообщил Антон Кобяков, его слова передает ТАСС.

По его словам, среди дополнительных требований — обязательство вести торговлю не только в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, но и на территориях Донбасса и Новороссии. Это станет еще одним условием для возобновления работы иностранных компаний в России.

Кроме того, Кобяков отметил, что для иностранных компаний предусмотрены различные формы участия на российском рынке. Среди них — концессионные соглашения и создание совместных предприятий с передачей технологий. По его словам, такие меры направлены на технологическое развитие экономики страны и внедрение инновационных процессов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, смогут вернуться только при условии возмещения ущерба, который они нанесли этим уходом России. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. «Сейчас [ушедшие компании] говорят: „Мы вернемся“. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они нам его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернуться в нашу экономику», — сообщил Антон Кобяков, его слова передает ТАСС. По его словам, среди дополнительных требований — обязательство вести торговлю не только в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, но и на территориях Донбасса и Новороссии. Это станет еще одним условием для возобновления работы иностранных компаний в России. Кроме того, Кобяков отметил, что для иностранных компаний предусмотрены различные формы участия на российском рынке. Среди них — концессионные соглашения и создание совместных предприятий с передачей технологий. По его словам, такие меры направлены на технологическое развитие экономики страны и внедрение инновационных процессов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...