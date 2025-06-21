Иностранные компании, покинувшие российский рынок в 2022 году, смогут вернуться только при условии возмещения ущерба, который они нанесли этим уходом России. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.
«Сейчас [ушедшие компании] говорят: „Мы вернемся“. Они нам нанесли значительный ущерб. И этот ущерб, мы надеемся, что они нам его возместят. По крайней мере, это будет одним из условий возвращения того бизнеса, который хочет вернуться в нашу экономику», — сообщил Антон Кобяков, его слова передает ТАСС.
По его словам, среди дополнительных требований — обязательство вести торговлю не только в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Владивосток, но и на территориях Донбасса и Новороссии. Это станет еще одним условием для возобновления работы иностранных компаний в России.
Кроме того, Кобяков отметил, что для иностранных компаний предусмотрены различные формы участия на российском рынке. Среди них — концессионные соглашения и создание совместных предприятий с передачей технологий. По его словам, такие меры направлены на технологическое развитие экономики страны и внедрение инновационных процессов.
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