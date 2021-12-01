На кастинг шоу Первого канала едет девочка из Кургана

02 декабря 2021 в 18:32 Размер текста - 17 +

9-летняя девочка из Кургана примет участие в кастинге шоу «Голос.Дети» в Москве Фото: Александр Мамаев © URA.RU Юная певица из Кургана примет участие в финальном кастинге девятого сезона телевизионного шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Об этом сообщил руководитель курганского творческого центра «GAMMA» Антон Астафьев. «В финальном отборочном этапе телевизионного шоу „Голос.Дети“ (9 сезон) город Курган представит воспитанница творческого центра „GAMMA“. Как она говорит, после звонка с Первого канала они с мамой сразу же купили билеты на самолет и начали активно готовиться к поездке, не пропуская ни единого дня репетиций», — сообщил Антон Астафьев на своей странице «ВКонтакте». Как сообщил Астафьев URA.RU, девочка занимается вокалом в центре уже четыре года, поет песни на русском и английском языке. В свои 9 лет она уже лауреат многих вокальных конкурсов, в том числе международных. Ранее ее брат тоже ездил в Москву на кастинг 7-го сезона «Голос.Дети», но отбор на шоу не прошел. По словам Антона Астафьева, основной песней юной исполнительницы из Кургана на кастинге станет композиция Bon Jovi «It’s My Life». Она вошла в число 200 участников, приглашенных на кастинг в Москву. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Юная певица из Кургана примет участие в финальном кастинге девятого сезона телевизионного шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Об этом сообщил руководитель курганского творческого центра «GAMMA» Антон Астафьев. «В финальном отборочном этапе телевизионного шоу „Голос.Дети“ (9 сезон) город Курган представит воспитанница творческого центра „GAMMA“. Как она говорит, после звонка с Первого канала они с мамой сразу же купили билеты на самолет и начали активно готовиться к поездке, не пропуская ни единого дня репетиций», — сообщил Антон Астафьев на своей странице «ВКонтакте». Как сообщил Астафьев URA.RU, девочка занимается вокалом в центре уже четыре года, поет песни на русском и английском языке. В свои 9 лет она уже лауреат многих вокальных конкурсов, в том числе международных. Ранее ее брат тоже ездил в Москву на кастинг 7-го сезона «Голос.Дети», но отбор на шоу не прошел. По словам Антона Астафьева, основной песней юной исполнительницы из Кургана на кастинге станет композиция Bon Jovi «It’s My Life». Она вошла в число 200 участников, приглашенных на кастинг в Москву.