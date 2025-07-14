США закрыли глаза на провокацию с американским оружием в Прибалтике, это значит, что Штаты специально создают новые точки напряженности вокруг России. Так директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал URA.RU значение первых боевых стрельб в Эстонии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Это прямой пример эскалации, стрельбы подтверждают, что Эстония и ее балтийские соседи намерены и дальше действовать в агрессивном ключе. Россия не оставит это без ответа, Петр I прорубал окно не для того, чтобы потом нам его заколотили», — заявил политолог.
Собеседник URA.RU напомнил, что РСЗО HIMARS также поставляется на Украину. «В этом есть некая параллель, все происходит в Прибалтике не просто так. США достаточно прикрикнуть на балтийских партнеров, и те будут себя вести совсем иначе, но этого не происходит, американцы не хотят их умиротворять. Цель Штатов — создавать точки напряженности вокруг России, сеять нервозность», — пояснил Кузнецов.
Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Балтике царит напряженность из-за агрессивных действий европейских стран. Он отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе.
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