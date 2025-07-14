США подстроили провокацию с HIMARS у границ России

Политолог Кузнецов увидел параллель в поставках HIMARS на Украину и в Эстонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США хотят превратить Прибалтику в новую точку напряженности у границ России, считает политолог Борис Кузнецов
США хотят превратить Прибалтику в новую точку напряженности у границ России, считает политолог Борис Кузнецов Фото:

США закрыли глаза на провокацию с американским оружием в Прибалтике, это значит, что Штаты специально создают новые точки напряженности вокруг России. Так директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал URA.RU значение первых боевых стрельб в Эстонии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Это прямой пример эскалации, стрельбы подтверждают, что Эстония и ее балтийские соседи намерены и дальше действовать в агрессивном ключе. Россия не оставит это без ответа, Петр I прорубал окно не для того, чтобы потом нам его заколотили», — заявил политолог.

Собеседник URA.RU напомнил, что РСЗО HIMARS также поставляется на Украину. «В этом есть некая параллель, все происходит в Прибалтике не просто так. США достаточно прикрикнуть на балтийских партнеров, и те будут себя вести совсем иначе, но этого не происходит, американцы не хотят их умиротворять. Цель Штатов — создавать точки напряженности вокруг России, сеять нервозность», — пояснил Кузнецов.

Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Балтике царит напряженность из-за агрессивных действий европейских стран. Он отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США закрыли глаза на провокацию с американским оружием в Прибалтике, это значит, что Штаты специально создают новые точки напряженности вокруг России. Так директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал URA.RU значение первых боевых стрельб в Эстонии из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. «Это прямой пример эскалации, стрельбы подтверждают, что Эстония и ее балтийские соседи намерены и дальше действовать в агрессивном ключе. Россия не оставит это без ответа, Петр I прорубал окно не для того, чтобы потом нам его заколотили», — заявил политолог. Собеседник URA.RU напомнил, что РСЗО HIMARS также поставляется на Украину. «В этом есть некая параллель, все происходит в Прибалтике не просто так. США достаточно прикрикнуть на балтийских партнеров, и те будут себя вести совсем иначе, но этого не происходит, американцы не хотят их умиротворять. Цель Штатов — создавать точки напряженности вокруг России, сеять нервозность», — пояснил Кузнецов. Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на Балтике царит напряженность из-за агрессивных действий европейских стран. Он отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...