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21:54
Перегрев у кошек и кошек и собак: как предотвратить, понять и помочь любимцам
21:53
Трамп посчитал, во сколько обойдутся поставки оружия Киеву
21:51
Избирком Брянской области зарегистрировал Богомаза в кандидаты на пост губернатора
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
21:50
В США раскрыли, какое оружие будут продавать НАТО для передачи Украине
21:39
Россиянам станут доступны прямые рейсы в Северную Корею
21:35
Клопы угрожают французам сорвать их летние каникулы
На Москву после жары идет мощный ураган, способный переворачивать машины: чего ждать от погоды. Фото, видео
21:35
Студентов-химиков УрФУ отправят на национализированный завод бизнесмена Гайсина
21:33
«Пар ушел в свисток»: в Совфеде отреагировали на жесткие заявления Трампа в адрес России
21:30
Рютте: логично, чтобы ЕС платил за американское оружие для Украины
Украина может получить от США малозаметные ракеты JASSM с дальностью 1000 километров: чем они опасны
21:25
Глава НАТО назвал «несерьезными» членов делегации РФ на переговорах с Украиной
21:23
Глава НАТО назвал Трампа «полицейским всего мира»
21:22
Прощеные миллиарды, приговор экс-директору УКС и говорящий робот: главное в Кургане за 14 июля
Удар молнии убил мужчину, женщину и подростка на территории отеля в Тульской области: детали трагедии
21:20
Губернатор обсуждает юбилей, а лидера нацдиаспоры осудили: главные события на Ямале за 14 июля
21:20
В Тюмени от новой развязки построят дороги в крупные районы, но не в ближайшее время
21:18
ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области
Путин ломает негативные тренды лихих 90-х
21:12
Кремль отреагировал на готовность главы Минобороны ФРГ «убивать российских солдат»
21:09
Трамп раскрыл, кто реально планирует воевать с Россией в Европе
20:57
Трамп обозначил, насколько далеко он готов зайти в конфликте на Украине
Коррупционные схемы с братом и «откаты» на стройке: Юлии Свириденко предложили стать премьер-министром Украины
20:57
Чем известен пермский депутат Рожков, уехавший на СВО
20:55
Трамп заявил, что Путин — крутой парень
1
20:53
Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК
1
В Мурино лжеполицейские на «Мерсе» похитили гендиректора строительной компании: что известно
20:48
Трамп оценил шансы введения 500% пошлин против России
20:48
Федеральный перевозчик завершает работу на пермских автобусных маршрутах
20:47
Трамп заявил о скором окончании конфликта между Арменией и Азербайджаном
Вертолет Ми-8Т с пятью людьми пропал в Хабаровском крае: что случилось
20:46
Трамп официально объявил о поставках оружия Киеву
3
20:45
Богатые свердловские промышленники везут с бесплатными шоу Клаву Коку, Niletto и «Градусы»
20:45
С топ-менеджера бывшего депутата Госдумы Барышева взыскивают 19 млн рублей
Отдых россиян внутри страны сделают дешевле
20:40
Трамп поставил жесткое условие по урегулированию конфликта на Украине
1
20:32
Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, на которых напали с молотком в Домодедово
20:30
Глава курганского департамента АПК Борисов устроил турне по свердловским роботизированным фермам. Фото
1
США подстроили провокацию с HIMARS у границ России
20:29
Трамп сделал громкое заявление о санкциях против России
3
20:29
Свердловский омбудсмен вступилась за киоски «Роспечати» перед мэром Орловым
3
20:21
США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву
ВС РФ теперь контролируют больше территорий Запорожья и ДНР: карта СВО на 14 июля
20:20
Губернатор ХМАО проведет встречи с мэрами для обсуждения бюджета на 2026 год
20:19
В Британии упал самолет, есть погибшие
1
20:15
В Раде раскрыли настоящего премьера Украины
Как парень из шахтерского города снял шедевры для российского кино: биография режиссера Юрия Мороза
20:09
Говорящего робота-медбрата презентовали курганские инженеры на форуме в Москве. Фото, видео
20:08
США захотели занять территорию рядом с Ираном
20:07
Володин анонсировал ужесточение ответственности иноагентов
«Он был беспощаден к себе и другим»: российский кинематограф скорбит по Александру Митту
20:06
Журналиста Дмитрия Кузнеца хотят объявить в розыск, возбуждено уголовное дело
20:02
Глава МО Польши похвалил солдат за стрельбу по мигрантам на границе с Беларусью
20:02
В Тобольском районе хотят без разрешения установить памятник жене Хана Кучума
1
США нарушают обещания по поставкам оружия Украине, сроки нового раунда переговоров: главные заявления Пескова
20:02
Челябинец фиктивно прописал 42 мигранта в своей квартире
20:00
Тюмень заняла вторую строку важнейшего федерального рейтинга
19:51
Курганцы устроили аншлаг на концерте лидера группы «Моральный кодекс» Мазаева. Фото, видео
Конфискация активов РФ, поставки Киеву или поворот в переговорах: что планирует объявить Трамп в своей речи
19:50
Названы дата и место похорон режиссера Юрия Мороза
1
19:49
Россиянка, оставившая новорожденную дочь в аэропорту, хочет вернуть ее
19:49
Шойгу рассказал, кто виноват в развале СССР
2
Увел возлюбленную из семьи, снял одну из первых постельных сцен в СССР: как жил режиссер Александр Митта
19:45
Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста «Медузы»* Кузнеца
19:39
Лукашенко пообещал наказать чиновников за «шалости» с ценами
2
19:38
В Тюмени резко подорожали лекарства
1
Как россияне отдыхают в 2026 году: календарь коротких недель и праздников
19:35
Суд не нашел злого умысла у россиянки, оставившей младенца в аэропорту Антальи
19:33
В Подмосковье вспыхнул жилой дом из-за удара молнии. Видео
1
19:33
«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных
1
Число вставших на Крымском мосту машин перевалило за тысячу: что происходит в регионе. Видео
19:30
Челябинская птицефабрика выиграла спор о господдержке на 11 миллионов
19:25
Нефтяник отсудил миллион рублей за переработку на объектах миллиардера из ХМАО
19:22
Власти Нижневартовска раскрыли причину затопления одной из старейших улиц города
19:22
В Екатеринбурге пара избила продавца в магазине после замечания. Видео
19:21
Вопросу догазификации в ЯНАО уделили внимание на федеральном уровне
19:19
Челябинец спас львят, тигра и сову, которую хотели продать как попугая. Видео
19:17
Суд признал многомиллионный долг Блиновской перед Сбербанком
3
19:14
Стало известно состояние переживших удар молнии под Тулой
19:09
На границе с ДНР прошла массовая эвакуация
19:00
Куратор пермских мэров отстоял свою честь в суде
19:00
«Экскомьюникадо» и новичики: чем закончился этап выдвижения кандидатов в курганскую облдуму
19:00
«Это не гуманно»: тюменский зоозащитник призвала отменить цирки с хищниками
18:59
Бойцы ВСУ проводят свой отпуск в Швейцарии
1
18:55
Глава свердловского ВТБ рассказала про поддержку бизнеса в 2025 году
18:53
Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 не подает сигналов
18:51
Тюменец погиб после падения из окна. Фото
18:50
Организаторы фестиваля на Тургояке извинились за эвакуацию машины многодетной матери
1
18:49
В суде рассказали, что будет с книгами Акунина*, изъятыми со складов в ходе обысков
1
18:48
Названа дата похорон народного артиста РФ Митты
18:47
Ветеринар рассказала, как отпугнуть змей с дачного участка
18:46
Обновленную улицу Ленина в Тюмени готовят к открытию. Фоторепортаж
18:45
Налоговая арестовала счета нефтяной компании из ХМАО, связанной с Кипром
18:43
Прокуратура начала проверку после обвала набережной в ХМАО
18:43
Сергей Соседов назвал сумму, которую потратил на пересадку волос
2
18:41
«Подумал, что сейчас умру»: тюменский девелопер рассказал о травмирующем опыте
18:39
На Витю АК-47 набросилась толпа подростков в Санкт-Петербурге. Видео
2
18:35
От Дня лени до праздника мармелада: что отмечают 15 июля в России и мире
1
18:29
«Больше нет никаких правил»: Макрон обратился к французской армии
5
18:29
В Екатеринбурге отгремел международный шахматный турнир между Россией и Китаем. Фото
2
18:28
Писателя Бориса Акунина* заочно приговорили к лишению свободы
18:28
Все, что нужно знать о кислой почве: руководство для огородников
18:27
Глава Минобороны ФРГ выразил готовность убивать российских солдат
1
18:26
Перенесу через лужу за сто рублей: житель ХМАО троллит коммунальщиков из-за затопленной дороги. Фото
18:26
Курганское оборудование поможет построить новую электростанцию в ЯНАО
18:26
Компании ХМАО подняли зарплату работникам
18:22
Губернатор Текслер поздравил Челябинский цинковый завод с 90-летием
18:21
Власти Перми закупают очки виртуальной реальности
18:21
С огромным бассейном и лифтом: топ-3 дорогих коттеджей, от которых избавляются пермяки. Фото
18:20
Ямальцы впервые стали участниками ржд-тура «В Карелию»
18:20
Экс-глава Совбеза США раскрыл правду о поставках Украине оружия
1
18:19
Что не поздно посадить в июле: новая волна посевов и щедрый урожай
18:17
Российские водители будут платить больше за документы на машину
8
18:17
Хинштейн обвинил главу курской Корпорации во вредительстве
1
18:15
Мэр Екатеринбурга анонсировал концерты и выставки в честь Года уральского рока. Фото
2
18:14
Курганский депутат ГД Лисовский критикует Центробанк за политику в сфере такси
18:13
Акунина* приговорили к 14 годам заключения
18:06
Решение Трампа по Украине вызвало раскол в США
4
18:04
В Тюмени заработал ресторан «Мидийное место», который закрыли за нарушение СанПина
18:04
Шеф-повар со звездой Мишлен и победитель «Адской Кухни» летят в Екатеринбург на большой фестиваль
1
18:03
Главный военный парад во Франции прошел с позором на глазах у Макрона. Видео
18:02
В США рассказали об оружии, которое Трамп планирует поставить Украине
2
18:01
Паслер готовится к встрече с Хуснуллиным на открытии «путинского автобана»
2
18:00
Пермский край вошел в число лидеров в РФ по числу кандидатов на выборах губернатора
17:58
В Челябинске МКУ оштрафовали за перелом позвонков у ребенка на детской площадке
17:56
Спикер челябинского заксобрания Гербер поддержал запрет продажи питбайков детям
2
17:50
Названа главная проблема Зеленского
1
17:47
Тюмень вновь зальют дожди. Скрин
17:47
В Петербурге женщины получили сильный ожог в автобусе
17:47
Курган богат талантами: рукопашники сразились за Кубок губернатора в ЦПКиО. Фото
17:45
В Брянской области опрокинулся микроавтобус с детьми
1
17:43
Польский солдат открыл огонь по мигранту на границе с Беларусью
1
17:42
Российских пользователей пугают блокировкой Genshin Impact
2
17:41
В Копейске брат и сестра пошли в депутаты от разных партий
17:40
Певец Шура съездил за грибами на белом лимузине
6
17:39
В США рассказали, когда Путин и Трамп заключат сделку
1
17:39
«Просто бизнес»: в Госдуме прокомментировали поставку оружия Украине
17:31
В России нашли способ существенно снизить смертность от инфарктов и инсультов
5
17:30
Без «экскомьюникадо»: кого курганские эсеры отправляют в облдуму. Список
17:26
Популярный арт-объект в ЯНАО изменится до неузнаваемости. Скрин
1
17:25
Для семей участников СВО ввели новые меры поддержки
17:25
Полиция ищет туристов, устроивших драку на канатной дороге
3
17:23
Закрытие «Славянского базара»: как прошел главный фестиваль лета в Витебске
17:22
Глава отдела миграции в Челябинске, попавшийся на взятках, пытался выйти из СИЗО
2
17:19
Владимир Зеленский предложил нового главу правительства Украины
17:17
Раскрыта причина смерти девушек, погибших в тонущем Lexus в Нижнем Тагиле
1
17:14
ЯНАО усиливает подготовку школьников к поступлению в ведущие вузы
17:13
В ХМАО спасатели две недели разыскивают пропавшую в лесу пенсионерку
17:12
Сланцы спасли людей в Тульской области от удара молнии
2
17:08
В Златоусте сделали черные ножи из брони танкового корпуса времен войны. Фото, видео
17:04
«Общественное»: Шмыгаль возглавит Минобороны Украины
17:01
Писатель Дмитрий Быков* объявлен в розыск по уголовной статье
4
17:00
Тюменцы смогут напрямую летать в Калининград
2
16:58
В каких условиях содержатся животные в цирке-шапито, который гастролирует в Тюмени. Фоторепортаж
16:57
Зеленский сменил премьер-министра страны
16:54
Россиянам рассказали о новом пособии по беременности
16:52
В России предложили ввести автоматические компенсации за задержку авиарейсов
1
16:50
В Челябинске назвали худшие маршрутки июня
16:47
Писателя Дмитрия Быкова* объявили в розыск
1
16:46
«На 10 девчонок — 9 ребят»: Путин на совещании по демографии вспомнил известную песню. Видео
5
16:45
Многодетные семьи смогут получить налоговый вычет с 2026 года
16:45
В Перми назвали топ застройщиков по количеству новостроек
16:45
«Клан посыпался»: в ХМАО скандальный спикер думы подал в отставку
1
16:43
У несостоявшегося челябинского депутата Евтеева арестовали активы шести фирм
16:42
Синоптики предупредили жителей Ямала о дождливой неделе и северном ветре
16:41
В Кургане потеплеет, но ожидается сильный ветер и дождь
16:41
В Госдуме предложили радикальное решение по вейпам
1
16:41
В интернете лгут о целях указа о мерах поддержки и развития русского языка
16:41
В Екатеринбурге с третьей попытки одобрили стройку дублера проспекта Космонавтов. Карта
1
16:40
В ХМАО на трассе произошло смертельное ДТП с автобусом
16:38
В Пермском крае с начала года ввели четыре котельные в рамках модернизации ЖКХ
16:36
«Я только бизнес-классом летаю!»: Прохор Шаляпин рассказал о своих принципах
1
16:31
На Украине рассказали о побеге российских военных из плена ВСУ
2
16:30
В Тульской области молния убила трех человек
16:28
Сальдо рассказал о пострадавших мирных жителях в результате удара ВСУ
16:28
Всех работников «Баден-Бадена» выписали из больницы после отравления хлором
1
16:27
В 876 свердловских школах учителям не доплачивали и задерживали зарплаты
1
16:25
Власти Тюмени спустят 20 миллионов рублей на торжество
16:25
Зеленский поделился своими надеждами после встречи с Келлогом
16:23
Авиарейс из Сургута в Баку экстренно сел в Уфе
16:22
В Екатеринбург едут десятки тысяч паломников: программа «Царских дней»
4
16:19
В Свердловской области пациентов с ВИЧ будут лечить по видео
5
16:18
В аварии под Лабытнанги пострадали подростки — работники МУП
16:17
«Выпьем за любовь»: Игорь Николаев судится за свой слоган
7
16:17
Лоза предрек провал звездной дочери Пугачевой Орбакайте
2
16:16
В МИД Ирана рассказали о встрече с Лавровым
16:10
«Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на «Славянском базаре»
20
16:08
Мигранты в США пожаловались на голод
3
16:05
Задержаны лжеполицейские, похитившие директора стройкомпании
16:04
Поиски пропавшего Ми-8 приостановлены
16:01
Губернатор Шумков показал фото спорткомплекса «Динамо», на котором сейчас идет капремонт
6
15:59
Обвинение запросило 18 лет колонии писателю Борису Акунину*
12
15:55
Мавзолей Ленина закрывается
10
15:52
Обвинение требует 18 лет заочно для писателя Бориса Акунина*
15:52
«Пришли пьяные и требовали пустить их к животным»: как тюменцы пытались пробиться к цирковым тиграм
15:50
В Госдуме назвали условия доступа к национальному мессенджеру
2
15:48
Самый известный губернатор РФ столкнулся с жестким кадровым дефицитом
1
15:48
«Как в фильме ужасов»: что произошло в первой серии нового шоу «Погоня»
2
15:45
В США выступили с неутешительным прогнозом для Киева по поставкам оружия
15:45
Суд ХМАО оставил на свободе куратора скандальной больницы-долгостроя
2
15:45
Курганские новостройки активно скупают инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эксклюзив
6
15:44
Молдавский оппозиционер выступил за создание союзного государства с Россией
15:41
В Тюменской области простятся с погибшим на СВО молодым бойцом
15:41
Не смогла сдержать слез: кто покинул шоу во втором выпуске реалити-шоу «Большой куш»
2
15:37
Пенная дискотека и катание на аэростате: на ярмарку в Шадринске приедут музыканты со всего Урала
15:35
В Челябинской области ночные температуры опустятся до пяти градусов
15:34
В суде рассказали, за что именно было заведено дело на писателя-иноагента Акунина*
15:33
112: поиски вертолета с людьми на борту могут быть экстренно приостановлены
15:33
В ХМАО ожидается неделя дождей
15:31
Появилось видео ликвидации агента украинских спецслужб, который готовил теракт в Тюмени
15:29
Несколько районов Якутии остались без электричества
15:29
NYT: обещавший закончить конфликт на Украине Трамп ведет себя как Байден
3
15:20
В Госдуме отреагировали на перекрытие мигрантами дороги военной технике
14
15:20
Россиян пугают последствиями вакцинации от COVID-19 для детей
2
15:20
В Кургане прокуратура нашла серьезные нарушения безопасности на речном порте «Маяк»
3
15:16
США массово высылают детей младше 11 лет
2
15:15
В Шадринске прогнозируется дождь с ветром
15:13
Роснедра выставят на продажу месторождение нефти в арктической зоне ХМАО
15:10
В Екатеринбурге 18-летний самокатчик разбился на полной скорости. Фото
2
15:08
В Кургане на перекрестке Половинская-Гоголя иномарка сбила пешехода на «зебре». Фото
2
15:08
Врач дала совет россиянам, страдающим заболеванием кожи
15:06
Глава Минобороны выступил с обращением к российским военным
2
15:06
Следком начал проверку по факту пропажи вертолета на Дальнем Востоке
15:05
Пермский архитектурный музей «Хохловка» открыл выставку о себе. Фото
15:04
Прокурор выехал на место аварии в Лабытнанги, где пострадали дети
15:01
Песков: США не прекращали поставлять Киеву оружие, несмотря на прошлые заявления
2
15:00
Фигуранты дела о захвате заложников в СИЗО Ростова признали вину
15:00
Названо имя негласного лидера нацдиаспоры в ЯНАО, организовавшего нелегальную миграцию. Инсайд
5
14:59
В Кремле отреагировали на внезапные учения в Эстонии
14:59
Челябинский балет «Мата Хари» претендует на престижную театральную премию
14:59
В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на Дальнем Востоке
14:59
Огромный котлован, из-за которого потрескалась земля в Екатеринбурге, засыплют
12
14:57
«Все, кто возмущается, будут в первых рядах»: тюменцы заступились за тигров из бродячего цирка
1
14:57
В Тюмени ликвидировали агента украинских спецслужб, который хотел взорвать машину военного
14:54
В Копейске назначили первого вице-мэра взамен чиновника, возглавившего фонд капремонта
14:51
Половина детей мигрантов в ХМАО провалила тест по русскому языку для поступления в школу
3
14:51
В Кремле отреагировали на желание графа Шереметьева вернуться в Россию
6
14:51
В ЕС жестко раскритиковали политику Трампа
1
14:50
В российской разведке раскрыли новый сценарий войны Запада против России
5
14:50
В Кремле объяснили, почему третий раунд переговоров Москвы и Киева все еще не состоялся
14:50
Песков отреагировал на приезд спецпосланника США Келлога в Киев
1
14:47
Выросло число погибших в жестком ДТП с фурой на Серовском тракте. Фото
1
14:46
Сколько миллиардов задолженности по бюджетным кредитам списали с Курганской области
7
14:46
На дорогах Челябинской области установят десятки муляжей видеокамер
14:45
Начальник Генштаба Герасимов лично проверил готовность группировки «Центр». Видео
14:44
«Острая нехватка»: больница Первоуральска страдает из-за дефицита травматологов
2
14:43
Фильмы и сериалы Юрия Мороза: от «Каменской» до «Угрюм-реки»
2
14:41
Диспетчеры рассказали подробности пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке
14:40
Жители Елабуги остались без праздников из-за угрозы БПЛА
14:40
Роспотребнадзор не нашел опасности в воде и воздухе «Баден-Бадена» после отравления сотрудников
1
14:35
Пермяки массово идут учиться на айтишников
14:31
Челябинка несколько раз резала сожителя: после рецидива ее закрыли в колонии
14:31
Челябинцев в выходные парили чесночным паром. Видео
14:30
В Петербурге сожгли партию наркотиков на пять млрд рублей. Видео
1
14:30
От «Сталкера» к реальности: как курганцы хотят создать фильм о подвиге ликвидаторов на Чернобыльской АЭС
14:30
Курганская «партия пенсионеров» утвердила список кандидатов на выборы в облдуму. Список
7
14:27
ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов
14:26
Малолетние руферы вновь объявились в Тюмени
14:25
Российские медики боятся делиться своими обязанностями с фельдшерами
5
14:25
На Ямале прошел конкурс, на котором учителя боролись за миллион рублей
14:25
Стало известно количество людей на борту пропавшего Ми-8 на Дальнем Востоке
14:20
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о сроках новой встречи между Россией и Украиной
14:16
Адвокат писателя Акунина* отверг его причастность к делу о терроризме
14:15
Правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo
14:15
Пермские власти придумали новое применение для участка под бывшим аэропортом
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В Тюмени проведут Кубок полпреда для защитников Отечества
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Челябинский «Трактор» примет участие в Кубке губернатора по хоккею
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ВС РФ освободили населенный пункт Малиновка
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В Кургане откроют выставку фотографа Пашнова, который погиб в горах Коми
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ВС РФ освободили населенный пункт Маяк в ДНР
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Сотни жильцов на Уралмаше остались без света
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Умер режиссер «Угрюм-реки» и «Братьев Карамазовых» Юрий Мороз
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Дело о 25 миллионах в парке «Патриот»: экс-директор решил сотрудничать со следствием
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Пермский депутат отправился на СВО. Фото
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В Тюмени в суд отправилось дело о крупном коммерческом подкупе
13:53
Умер актер Юрий Мороз
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В Салехарде до конца июля перекроют Объездную
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Челябинская глава Первых Буравова рассказала, как вопросы подростков возвращают в детство
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В пермской дорожной компании сменился директор
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Разногласия с подрядчиком помешали продолжить затянувшийся капремонт железнодорожного вокзала в ЯНАО
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Тюмень атакуют опасные вредители
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В Ленобласти лже-полицейские с ножом похитили мужчину
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Блогеру Subo грозит 10 лет колонии за неуплату многомиллионного долга
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Ветслужба ХМАО раскрыла состояние лошадей, хозяйку которых обвиняли в жестоком обращении с животными
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Курганским бойцам СВО списали кредиты на десятки миллионов рублей
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«Тигры всю ночь стонут и кричат»: тюменцы пожаловались на передвижной цирк, где «мучают» животных. Видео
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«Заметили и подобрали»: Панайотов нашел потерянную на Славянском базаре вещь
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На челябинском озере семья с битой избила двух девушек из-за музыки
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Экс-владелец российского банка попался на хищении более 150 млрд рублей
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В Шадринске обсуждают закрытие популярного лаунж-кафе
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Эксперты объяснили, почему в России выросла стоимость на морковь и свеклу
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ВС РФ приготовили ловушку для ВСУ в Днепропетровской области
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Погиб, пропал, сбежал: жена свердловского бойца СВО больше года не могла узнать о его судьбе
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Убивая свою девушку и ее мать, екатеринбургский школьник сломал нож. Фото
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