13 июля 2025

В Москве списали миллиардные долги Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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О списании долгов Мишустин объявил на оперативном совещании с вице-премьерами
О списании долгов Мишустин объявил на оперативном совещании с вице-премьерами Фото:

Правительство России списало долги Свердловской области по бюджетным кредитам. Конкретная сумма не уточняется, однако ранее речь шла о 33 миллиардах рублей (две трети задолженности, образовавшиеся на 1 марта 2024 года), планами на которые врио губернатора Денис Паслер уже поделился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Правительством было принято решение о списании таких займов с 25 российских субъектов почти на 43 млрд рублей», — следует из поста в telegram-канале правительства. В списке оказалась и Свердловская область.

Списать часть долгов российских регионов в прошлом году поручил президент России Владимир Путин. Прощеный долг на Среднем Урале будет потрачен на ЖКХ, транспорт, ремонт дорог и переселение людей из ветхого жилья. Планами на миллиарды Паслер поделился с Мишустиным в ходе рабочего визита в Екатеринбург второго лица государства.

В апреле 2025 года врио губернатора сообщил, что госдолг региона приближается к 150 миллиардам рублей. Это основной в 92 миллиарда рублей, плюс, неотраженные ранее концессии в 50 миллиардов рублей.

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Правительство России списало долги Свердловской области по бюджетным кредитам. Конкретная сумма не уточняется, однако ранее речь шла о 33 миллиардах рублей (две трети задолженности, образовавшиеся на 1 марта 2024 года), планами на которые врио губернатора Денис Паслер уже поделился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Правительством было принято решение о списании таких займов с 25 российских субъектов почти на 43 млрд рублей», — следует из поста в telegram-канале правительства. В списке оказалась и Свердловская область. Списать часть долгов российских регионов в прошлом году поручил президент России Владимир Путин. Прощеный долг на Среднем Урале будет потрачен на ЖКХ, транспорт, ремонт дорог и переселение людей из ветхого жилья. Планами на миллиарды Паслер поделился с Мишустиным в ходе рабочего визита в Екатеринбург второго лица государства. В апреле 2025 года врио губернатора сообщил, что госдолг региона приближается к 150 миллиардам рублей. Это основной в 92 миллиарда рублей, плюс, неотраженные ранее концессии в 50 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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