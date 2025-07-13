В Москве списали миллиардные долги Свердловской области

Правительство России списало долги Свердловской области по бюджетным кредитам. Конкретная сумма не уточняется, однако ранее речь шла о 33 миллиардах рублей (две трети задолженности, образовавшиеся на 1 марта 2024 года), планами на которые врио губернатора Денис Паслер уже поделился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Правительством было принято решение о списании таких займов с 25 российских субъектов почти на 43 млрд рублей», — следует из поста в telegram-канале правительства. В списке оказалась и Свердловская область.
Списать часть долгов российских регионов в прошлом году поручил президент России Владимир Путин. Прощеный долг на Среднем Урале будет потрачен на ЖКХ, транспорт, ремонт дорог и переселение людей из ветхого жилья. Планами на миллиарды Паслер поделился с Мишустиным в ходе рабочего визита в Екатеринбург второго лица государства.
В апреле 2025 года врио губернатора сообщил, что госдолг региона приближается к 150 миллиардам рублей. Это основной в 92 миллиарда рублей, плюс, неотраженные ранее концессии в 50 миллиардов рублей.
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