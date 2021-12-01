01 декабря 2021

Глава коммунистов Тюмени заплатит штраф за митинг против QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против пенсионной реформы. Тюмень, казанцева тамара
Суд назначил коммунистке наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей Фото:
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Первый секретарь тюменского обкома партии КПРФ Тамара Казанцева по решению суда заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию митинга против QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«За проведение публичного мероприятия без предварительной подачи уведомления о его проведении Тамара Казанцева привлечена к административной ответственности. Она была оштрафована на 20000 рублей», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Представители регионального обкома КПРФ сообщали, что 25 ноября на площади у думы Казанцева встретилась с тюменцами из числа противников введения QR-кодов. На следующий день после заседания думы, где коммунисты голосовали против принятия соответствующего закона, депутат получила звонок из полиции, ей назначили встречу для выяснения обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что 29 ноября в кабинет Казанцевой, выступившей против QR-кодов, нагрянула полиция с допросом.

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Первый секретарь тюменского обкома партии КПРФ Тамара Казанцева по решению суда заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию митинга против QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «За проведение публичного мероприятия без предварительной подачи уведомления о его проведении Тамара Казанцева привлечена к административной ответственности. Она была оштрафована на 20000 рублей», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Представители регионального обкома КПРФ сообщали, что 25 ноября на площади у думы Казанцева встретилась с тюменцами из числа противников введения QR-кодов. На следующий день после заседания думы, где коммунисты голосовали против принятия соответствующего закона, депутат получила звонок из полиции, ей назначили встречу для выяснения обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что 29 ноября в кабинет Казанцевой, выступившей против QR-кодов, нагрянула полиция с допросом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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