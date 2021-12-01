Глава коммунистов Тюмени заплатит штраф за митинг против QR-кодов

02 декабря 2021 в 20:55 Размер текста - 17 +

Суд назначил коммунистке наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Первый секретарь тюменского обкома партии КПРФ Тамара Казанцева по решению суда заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию митинга против QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «За проведение публичного мероприятия без предварительной подачи уведомления о его проведении Тамара Казанцева привлечена к административной ответственности. Она была оштрафована на 20000 рублей», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Представители регионального обкома КПРФ сообщали, что 25 ноября на площади у думы Казанцева встретилась с тюменцами из числа противников введения QR-кодов. На следующий день после заседания думы, где коммунисты голосовали против принятия соответствующего закона, депутат получила звонок из полиции, ей назначили встречу для выяснения обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что 29 ноября в кабинет Казанцевой, выступившей против QR-кодов, нагрянула полиция с допросом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый секретарь тюменского обкома партии КПРФ Тамара Казанцева по решению суда заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию митинга против QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «За проведение публичного мероприятия без предварительной подачи уведомления о его проведении Тамара Казанцева привлечена к административной ответственности. Она была оштрафована на 20000 рублей», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Представители регионального обкома КПРФ сообщали, что 25 ноября на площади у думы Казанцева встретилась с тюменцами из числа противников введения QR-кодов. На следующий день после заседания думы, где коммунисты голосовали против принятия соответствующего закона, депутат получила звонок из полиции, ей назначили встречу для выяснения обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что 29 ноября в кабинет Казанцевой, выступившей против QR-кодов, нагрянула полиция с допросом.