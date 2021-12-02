02 декабря 2021

Больше ста курганцев нарушили режим самоизоляции по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, роспотребнадзор, мурашова елена
В ноябре санитарные врачи не застали дома 109 контактных лиц с заболевшими COVID-19 Фото:

За ноябрь этого года в Курганской области санитарные врачи не застали дома 109 контактных лиц, находящихся на самоизоляции. Некоторые нарушители оштрафованы, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В ноябре 2021 года проведено 2752 поквартирных обхода. Выявлено отсутствие по месту жительства 109 контактных лиц. Составлено 66 протоколов за нарушение самоизоляции по ч. 2 ст. 6.3, все материалы направлены в суд. Суды рассмотрели 10 материалов, наложены административные штрафы на сумму 60 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Поквартирные рейды санитарные врачи проводят совместно с сотрудниками Росгвардии. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до 40 тысяч рублей. Ранее двух жителей Петуховского района суд оштрафовал за нарушение самоизоляции на 15 тысяч рублей и 7,5 тысяч рублей. Один из нарушителей заявил, что не видел сообщение от Роспотребнадзора, потому что не умеет читать смс.

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За ноябрь этого года в Курганской области санитарные врачи не застали дома 109 контактных лиц, находящихся на самоизоляции. Некоторые нарушители оштрафованы, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. «В ноябре 2021 года проведено 2752 поквартирных обхода. Выявлено отсутствие по месту жительства 109 контактных лиц. Составлено 66 протоколов за нарушение самоизоляции по ч. 2 ст. 6.3, все материалы направлены в суд. Суды рассмотрели 10 материалов, наложены административные штрафы на сумму 60 000 рублей», — сообщили в ведомстве. Поквартирные рейды санитарные врачи проводят совместно с сотрудниками Росгвардии. Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф до 40 тысяч рублей. Ранее двух жителей Петуховского района суд оштрафовал за нарушение самоизоляции на 15 тысяч рублей и 7,5 тысяч рублей. Один из нарушителей заявил, что не видел сообщение от Роспотребнадзора, потому что не умеет читать смс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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