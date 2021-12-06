06 декабря 2021
05 декабря 2021

Замглавы тюменского УМВД заявил о кадровых проблемах в полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, участковый, полиция, полицейская
В Тюменской области 56 вакантных мест на должность участкового Фото:

В штате полиции Тюменской области не хватает 56 участковых. Об этом 7 декабря сообщил замглавы регионального ведомства Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Сегодня у нас не хватает 56 участковых — это около 8% недокомплекта от штатной численности. Кроме того, у нас недокомплект около 25% сотрудников патрульно-постовой службы (ППС)», — посетовал Хайруллин. По его словам, такая тенденция наметилась около пяти лет назад.

Чтобы переломить ситуацию, УМВД начало активно сотрудничать с военкоматами региона, чтобы привлечь в ряды ППС тюменцев, отслуживших в армии. «Что касается участковых, то в этом году, благодаря правительству области, удалось получить служебное жилье одному сотруднику. Стараемся привлекать на службу вот такими мерами», — рассказал замглавы ведомства.

В начале года начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец сообщал, что в целом по региону недокомплект штата в полиции составляет 6,3%. Больше всего полицейских не хватает в Тобольске, там вакантны 15% мест.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В штате полиции Тюменской области не хватает 56 участковых. Об этом 7 декабря сообщил замглавы регионального ведомства Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. «Сегодня у нас не хватает 56 участковых — это около 8% недокомплекта от штатной численности. Кроме того, у нас недокомплект около 25% сотрудников патрульно-постовой службы (ППС)», — посетовал Хайруллин. По его словам, такая тенденция наметилась около пяти лет назад. Чтобы переломить ситуацию, УМВД начало активно сотрудничать с военкоматами региона, чтобы привлечь в ряды ППС тюменцев, отслуживших в армии. «Что касается участковых, то в этом году, благодаря правительству области, удалось получить служебное жилье одному сотруднику. Стараемся привлекать на службу вот такими мерами», — рассказал замглавы ведомства. В начале года начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец сообщал, что в целом по региону недокомплект штата в полиции составляет 6,3%. Больше всего полицейских не хватает в Тобольске, там вакантны 15% мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...