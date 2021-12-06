Замглавы тюменского УМВД заявил о кадровых проблемах в полиции

В Тюменской области 56 вакантных мест на должность участкового Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В штате полиции Тюменской области не хватает 56 участковых. Об этом 7 декабря сообщил замглавы регионального ведомства Булат Хайруллин, выступая в областной думе на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

«Сегодня у нас не хватает 56 участковых — это около 8% недокомплекта от штатной численности. Кроме того, у нас недокомплект около 25% сотрудников патрульно-постовой службы (ППС)», — посетовал Хайруллин. По его словам, такая тенденция наметилась около пяти лет назад.

Чтобы переломить ситуацию, УМВД начало активно сотрудничать с военкоматами региона, чтобы привлечь в ряды ППС тюменцев, отслуживших в армии. «Что касается участковых, то в этом году, благодаря правительству области, удалось получить служебное жилье одному сотруднику. Стараемся привлекать на службу вот такими мерами», — рассказал замглавы ведомства.

В начале года начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец сообщал, что в целом по региону недокомплект штата в полиции составляет 6,3%. Больше всего полицейских не хватает в Тобольске, там вакантны 15% мест.