В ЯНАО подрядчик завода «Ямал СПГ» задолжал вахтовикам

Подрядчик завода «Ямал СПГ» компания АО «ПМК 98» не платит зарплату сотрудникам работающим на вахте, сообщила корреспонденту URA.RU супруга одного из рабочих. По ее словам, в компании введено ограничение на топливо, из-за чего рабочие не могут нормально трудиться.
«Муж ездит на работу в поселок Саббета Ямальского района ЯНАО. Он рассказал, что с сентября начались задержки зарплаты у всех сотрудников. Ее не платят и из-за этого люди не могут уехать. Помимо этого, ввели ограничения на топливо, которое выдают в ограниченных количествах. Из-за этого рабочие не могут выполнить работу, от которой зависит заработок», — рассказала женщина на условиях анонимности.
Собеседница добавила, что зарплату получили те, кто уволился и обратился в прокуратуру. По договору вахтовики должны получить около 100 тысяч рублей за месяц работы, но вместо этого им заявляют, что денег нет. Пострадавшими из-за несвоевременной выплаты денег оказались вахтовики из Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары и нескольких городов Украины.
«Им говорят, что денег нет, ждите. А еще из-за нехватки топлива для техники объявляют выходные. Бывает, что от двух до четырех дней люди просто находятся в вагончике. За это время им не платят», — добавила жена вахтовика.
Агентство направило запрос в АО «ПМК-98» и завод «Ямал СПГ» для получения комментариев. Ответа на момент публикации не поступило.
Подрядчик завода «Ямал СПГ» компания АО «ПМК 98» не платит зарплату сотрудникам работающим на вахте, сообщила корреспонденту URA.RU супруга одного из рабочих. По ее словам, в компании введено ограничение на топливо, из-за чего рабочие не могут нормально трудиться. «Муж ездит на работу в поселок Саббета Ямальского района ЯНАО. Он рассказал, что с сентября начались задержки зарплаты у всех сотрудников. Ее не платят и из-за этого люди не могут уехать. Помимо этого, ввели ограничения на топливо, которое выдают в ограниченных количествах. Из-за этого рабочие не могут выполнить работу, от которой зависит заработок», — рассказала женщина на условиях анонимности. Собеседница добавила, что зарплату получили те, кто уволился и обратился в прокуратуру. По договору вахтовики должны получить около 100 тысяч рублей за месяц работы, но вместо этого им заявляют, что денег нет. Пострадавшими из-за несвоевременной выплаты денег оказались вахтовики из Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары и нескольких городов Украины. «Им говорят, что денег нет, ждите. А еще из-за нехватки топлива для техники объявляют выходные. Бывает, что от двух до четырех дней люди просто находятся в вагончике. За это время им не платят», — добавила жена вахтовика. Агентство направило запрос в АО «ПМК-98» и завод «Ямал СПГ» для получения комментариев. Ответа на момент публикации не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году компания АО «ПМК-98» не выплатила зарплату своим рабочим. Однако уже в 2019 году подрядчик погасил долги по зарплатам на сумму 10 млн рублей после публикации агентства.