В ЯНАО подрядчик завода «Ямал СПГ» задолжал вахтовикам

Вахтовики компании АО «ПМК 98» не получают зарплату с сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подрядчик завода «Ямал СПГ» компания АО «ПМК 98» не платит зарплату сотрудникам работающим на вахте, сообщила корреспонденту URA.RU супруга одного из рабочих. По ее словам, в компании введено ограничение на топливо, из-за чего рабочие не могут нормально трудиться.

«Муж ездит на работу в поселок Саббета Ямальского района ЯНАО. Он рассказал, что с сентября начались задержки зарплаты у всех сотрудников. Ее не платят и из-за этого люди не могут уехать. Помимо этого, ввели ограничения на топливо, которое выдают в ограниченных количествах. Из-за этого рабочие не могут выполнить работу, от которой зависит заработок», — рассказала женщина на условиях анонимности.

Собеседница добавила, что зарплату получили те, кто уволился и обратился в прокуратуру. По договору вахтовики должны получить около 100 тысяч рублей за месяц работы, но вместо этого им заявляют, что денег нет. Пострадавшими из-за несвоевременной выплаты денег оказались вахтовики из Челябинска, Екатеринбурга, Ижевска, Самары и нескольких городов Украины.

«Им говорят, что денег нет, ждите. А еще из-за нехватки топлива для техники объявляют выходные. Бывает, что от двух до четырех дней люди просто находятся в вагончике. За это время им не платят», — добавила жена вахтовика.

Агентство направило запрос в АО «ПМК-98» и завод «Ямал СПГ» для получения комментариев. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году компания АО «ПМК-98» не выплатила зарплату своим рабочим. Однако уже в 2019 году подрядчик погасил долги по зарплатам на сумму 10 млн рублей после публикации агентства.