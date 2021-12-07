В Тюмени задержан чиновник городской администрации

По данным СМИ, задержан директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени задержан директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игорь Фролов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СК без указания имен и фамилий.

«Следователями СКР проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз», — сообщает 72.ру.

При этом, в пресс-службе городской администрации URA.RU пояснили, что о задержании Фролова там ничего неизвестно. «Пресс-служба администрации города такой информацией не обладает», — сообщили URA.RU.

В РУ ФСБ по Тюменской области от комментариев на этот счет воздержались. Фролов был назначен на должность директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени в 2016 году. До этого он работал заместителем директора этого же департамента и в органах местного самоуправления, курирующих развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.