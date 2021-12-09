Алексей Чумаков рассказал, как в Тюмени его задержали с «трупами»

Алексей Чумаков рассказал историю времен своей жизни в Тюмени Фото: instagram.com/alexchumakoff

Певца Алексея Чумакова задержали в Тюмени по подозрению в том, что он перевозит части трупов. Историю из прошлого исполнитель озвучил в эфире YouTube-шоу «Бар в большом городе».

«В 1997 году в Тюмени мы открывали клуб „Сияние“. Решили сделать декорации в стиле фильма ужасов: всякие руки, ноги, оторванные головы из частей манекенов. И я ничего умнее не придумал, как самому повезти это все в автобусе. И вот представьте: человек в шляпе, в плаще, в кожаных брюках и со здоровым крестом на груди. Везет большой запотевший целлофановый тюк, внутри которого окровавленные конечности, просто мешок с трупами», — рассказал Алексей Чумаков в шоу на YouTube.

По словам Чумакова в автобусе (путь лежал от ДК «Строитель» до улицы Мельникайте), люди странно на него смотрели и держались подальше. А на выходе к нему подошли милиционеры.

«Берут меня под белы рученьки. А у меня в кармане что-то блестит, типа рукоятки ножа. Милиционер так медленно ее достает, а это массажная расческа. У меня были длинные волосы, и я периодически их расчесывал», — рассказал Чумаков.

Он добавил, что содержимое своего пакета он показывал правоохранителям прямо на улице. В результате его отпустили, а милиционеры получили приглашения на открытие клуба, куда и пришли со своими девушками.

Алексей Чумаков — российский певец, призер конкурса «Народный артист», ведущий многих популярных ТВ-передач. В юном возрасте шесть лет он прожил в Тюмени.