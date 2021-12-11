Стоимость комплекса оценили в 229 млн рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане продают комплекс горячих источников «7 и Я». Объявление размещено на сайте Avito. Ранее судебные приставы приостанавливали деятельность одного из зданий комплекса.

«Предлагаем готовый бизнес под ключ. Здания 2570 и 1366 кв. м на территории 1,45 га с озером, горячим бассейном, СПА комплексом, банкетным шатром. <…> 229 000 000 рублей за все», — указано в объявлении.

На территории комплекса, по данным владельца, есть кухня, гостиница, пруд с сазаном, карасем и стерлядкой. Автор объявления добавил, что у комплекса есть своя котельная и все находится в собственности.

Ранее в пресс-службе УФССП России по Курганской области URA.RU сообщали, что деятельность четырехэтажного здания гостиницы на улице Карбышева, 33В, относящейся к комплексу, была принудительно приостановлена. В 2020 году в Кургане за 37 млн рублей пытались продать крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден».

Владелец продает два здания комплекса Скрин: сайт Avito