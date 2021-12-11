11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В Кургане продают горячие источники, которые закрывали приставы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
Стоимость комплекса оценили в 229 млн рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане продают комплекс горячих источников «7 и Я». Объявление размещено на сайте Avito. Ранее судебные приставы приостанавливали деятельность одного из зданий комплекса.

«Предлагаем готовый бизнес под ключ. Здания 2570 и 1366 кв. м на территории 1,45 га с озером, горячим бассейном, СПА комплексом, банкетным шатром. <…> 229 000 000 рублей за все», — указано в объявлении.

На территории комплекса, по данным владельца, есть кухня, гостиница, пруд с сазаном, карасем и стерлядкой. Автор объявления добавил, что у комплекса есть своя котельная и все находится в собственности.

Ранее в пресс-службе УФССП России по Курганской области URA.RU сообщали, что деятельность четырехэтажного здания гостиницы на улице Карбышева, 33В, относящейся к комплексу, была принудительно приостановлена. В 2020 году в Кургане за 37 млн рублей пытались продать крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден».

Владелец продает два здания комплекса

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В Кургане продают комплекс горячих источников «7 и Я». Объявление размещено на сайте Avito. Ранее судебные приставы приостанавливали деятельность одного из зданий комплекса. «Предлагаем готовый бизнес под ключ. Здания 2570 и 1366 кв. м на территории 1,45 га с озером, горячим бассейном, СПА комплексом, банкетным шатром. <…> 229 000 000 рублей за все», — указано в объявлении. На территории комплекса, по данным владельца, есть кухня, гостиница, пруд с сазаном, карасем и стерлядкой. Автор объявления добавил, что у комплекса есть своя котельная и все находится в собственности. Ранее в пресс-службе УФССП России по Курганской области URA.RU сообщали, что деятельность четырехэтажного здания гостиницы на улице Карбышева, 33В, относящейся к комплексу, была принудительно приостановлена. В 2020 году в Кургане за 37 млн рублей пытались продать крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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