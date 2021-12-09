В СК не нашли преступления в словах спикера Тюменской облдумы. Он назвал непривитых «шахидами»

10 декабря 2021 в 18:27 Размер текста - 17 +

У следователей не появилось вопросов к спикеру облдумы Сергею Корепанову Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Следственные органы не стали проводить проверку в отношении спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, на которого тюменские активисты написали заявления после его сравнения непривитых с шахидами. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил один из инициаторов жалобы Антон Чупрунов. «Следственный комитет ответил на обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку», — написал Антон Чупрунов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В ответе СК (есть в распоряжении редакции) значится, что оснований для проведения проверки правоохранители не нашли. А вопросы, изложенные тюменцами в обращении, не относятся к компетенции следственных органов. По словам Чупрунова, он планирует обжаловать полученный документ, и хотел бы, чтобы органы провели лингвистическую экспертизу слов спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Ранее агентство писало, что после его заявления о том, что невакцинированные люди хуже шахидов, общественность подала на спикера парламента сразу несколько заявлений. Накануне Корепанов извинился за свои резкие слова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следственные органы не стали проводить проверку в отношении спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, на которого тюменские активисты написали заявления после его сравнения непривитых с шахидами. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил один из инициаторов жалобы Антон Чупрунов. «Следственный комитет ответил на обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку», — написал Антон Чупрунов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В ответе СК (есть в распоряжении редакции) значится, что оснований для проведения проверки правоохранители не нашли. А вопросы, изложенные тюменцами в обращении, не относятся к компетенции следственных органов. По словам Чупрунова, он планирует обжаловать полученный документ, и хотел бы, чтобы органы провели лингвистическую экспертизу слов спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Ранее агентство писало, что после его заявления о том, что невакцинированные люди хуже шахидов, общественность подала на спикера парламента сразу несколько заявлений. Накануне Корепанов извинился за свои резкие слова.