09 декабря 2021
08 декабря 2021

В СК не нашли преступления в словах спикера Тюменской облдумы. Он назвал непривитых «шахидами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция спикера тюменской областной думы Сергея Корепанова по итогам 2017 года. Тюмень, корепанов сергей
У следователей не появилось вопросов к спикеру облдумы Сергею Корепанову Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Следственные органы не стали проводить проверку в отношении спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, на которого тюменские активисты написали заявления после его сравнения непривитых с шахидами. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил один из инициаторов жалобы Антон Чупрунов.

«Следственный комитет ответил на обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку», — написал Антон Чупрунов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ответе СК (есть в распоряжении редакции) значится, что оснований для проведения проверки правоохранители не нашли. А вопросы, изложенные тюменцами в обращении, не относятся к компетенции следственных органов.

По словам Чупрунова, он планирует обжаловать полученный документ, и хотел бы, чтобы органы провели лингвистическую экспертизу слов спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Ранее агентство писало, что после его заявления о том, что невакцинированные люди хуже шахидов, общественность подала на спикера парламента сразу несколько заявлений. Накануне Корепанов извинился за свои резкие слова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следственные органы не стали проводить проверку в отношении спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова, на которого тюменские активисты написали заявления после его сравнения непривитых с шахидами. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил один из инициаторов жалобы Антон Чупрунов. «Следственный комитет ответил на обращение. Ну как ответил, перенаправил его в комиссию по этике и прокуратуру, куда также уже обратились другие граждане. Интересно, а там им ответят, что направили письмо в СК? Похоже сейчас они будут перекидывать его, как горячую картошку», — написал Антон Чупрунов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В ответе СК (есть в распоряжении редакции) значится, что оснований для проведения проверки правоохранители не нашли. А вопросы, изложенные тюменцами в обращении, не относятся к компетенции следственных органов. По словам Чупрунова, он планирует обжаловать полученный документ, и хотел бы, чтобы органы провели лингвистическую экспертизу слов спикера Тюменской облдумы Сергея Корепанова. Ранее агентство писало, что после его заявления о том, что невакцинированные люди хуже шахидов, общественность подала на спикера парламента сразу несколько заявлений. Накануне Корепанов извинился за свои резкие слова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...