08 декабря 2021
07 декабря 2021

От депутатов потребовали наказать председателя тюменской облдумы. Он сравнил непривитых с шахидами

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, тюменская областная дума, комитет, документы
В своем заявлении тюменцы потребовали, чтобы депутаты оценили этичность поведения председателя парламента Фото:

Активисты из Тюмени потребовали от депутатов облдумы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова на комиссии по этике, предложить ему извиниться, и лишить права выступать на заседаниях. Об этом в своих социальных сетях написал тюменец Иван Святослав. Ранее Корепанов сравнил непривитых от коронавируса с шахидами.

«До сих пор ни один их депутатов областной думы не давал оценок скандальному заявлению Сергея Корепанова (спикер Тюменской облдумы — прим. URA.RU) о том, что „невакцинированный хуже шахида“. Группа активных тюменцев решила дать парламентариям такой шанс и направила обращение в комиссию по этике», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Святослав.

В заявлении (документ есть в распоряжении редакции) граждане потребовали, чтобы спикеру указали на недопустимость его поведения. Также тюменцы хотят услышать извинения, и чтобы Корепанова лишили права выступать на одном или нескольких заседаниях думы.

Получить комментарий от председателя комиссии по депутатской этике в Тюменской облдуме Анатолия Чепайкина не удалось, он был занят. Однако его помощница подтвердила URA.RU, что заявление в комиссию поступило.

«Заявление действительно было подано. Сейчас этот вопрос обсуждается», — пояснила агентству Светлана Иванова.

Ранее URA.RU писало, что заявление на Корепанова поступило и в следственный комитет. Раскритиковали депутата и в Общественной палате РФ. В то же время позицию коллеги поддержал спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный.

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Активисты из Тюмени потребовали от депутатов облдумы рассмотреть поведение спикера парламента Сергея Корепанова на комиссии по этике, предложить ему извиниться, и лишить права выступать на заседаниях. Об этом в своих социальных сетях написал тюменец Иван Святослав. Ранее Корепанов сравнил непривитых от коронавируса с шахидами. «До сих пор ни один их депутатов областной думы не давал оценок скандальному заявлению Сергея Корепанова (спикер Тюменской облдумы — прим. URA.RU) о том, что „невакцинированный хуже шахида“. Группа активных тюменцев решила дать парламентариям такой шанс и направила обращение в комиссию по этике», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» тюменец Иван Святослав. В заявлении (документ есть в распоряжении редакции) граждане потребовали, чтобы спикеру указали на недопустимость его поведения. Также тюменцы хотят услышать извинения, и чтобы Корепанова лишили права выступать на одном или нескольких заседаниях думы. Получить комментарий от председателя комиссии по депутатской этике в Тюменской облдуме Анатолия Чепайкина не удалось, он был занят. Однако его помощница подтвердила URA.RU, что заявление в комиссию поступило. «Заявление действительно было подано. Сейчас этот вопрос обсуждается», — пояснила агентству Светлана Иванова. Ранее URA.RU писало, что заявление на Корепанова поступило и в следственный комитет. Раскритиковали депутата и в Общественной палате РФ. В то же время позицию коллеги поддержал спикер городской думы Тюмени Евгений Заболотный.
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