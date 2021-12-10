10 декабря 2021
09 декабря 2021

В Тюмени не могут избавиться от ядовитого запаха от птицефабрики. Власти обещают это больше месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители связывают появление ядовитого запаха с массовым сжиганием кур на «Боровской» Фото:

Жители Антипино в восточной части Тюмени пожаловались на ядовитый запах гари, который доносится до них. Причиной они называют птицефабрику «Боровская», где осенью из-за птичьего гриппа уничтожали куриц.

«Как только подъезжаешь к Антипино, в нос бьет зловонный запах, невозможно вздохнуть полной грудью, пропахивает одежда за несколько минут, у нас гуляют дети и все, кто вечером возвращается с работы, вынуждены вдыхать это зловоние, это ведь не просто неприятный запах, он еще и ядовитый!» — написала жительница Антипино Лариса Новоселова на странице «Типичная Тюмень ЧС» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях отмечают, что запах есть и в других частях города, в микрорайоне Лесном. Также пользователи связывают появление запаха гари с деятельностью птицефабрики «Боровская» и жалуются, что такая ситуация тянется уже год. «Думала, что кур до сих пор жгут. Смог стоит как от дыма едкого», — пишет Татьяна Заложук. «Этот зловонный запах круглый год. Я вообще не знаю как вы живете в Антипино», — пишет Алена Первая.

URA.RU отправило запросы в региональный департамент АПК и областной РОспотребнадзор. Ответов к моменту публикации не поступило.

Ранее из-за вспышки птичьего гриппа на «Боровской» (Тюменский район) решили уничтожить 4,3 млн куриц. После этого жители Тюмени начали массово жаловаться на неприятный запах гари. В конце октября областные власти пообещали, что скоро этот запах должен исчезнуть.

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Жители Антипино в восточной части Тюмени пожаловались на ядовитый запах гари, который доносится до них. Причиной они называют птицефабрику «Боровская», где осенью из-за птичьего гриппа уничтожали куриц. «Как только подъезжаешь к Антипино, в нос бьет зловонный запах, невозможно вздохнуть полной грудью, пропахивает одежда за несколько минут, у нас гуляют дети и все, кто вечером возвращается с работы, вынуждены вдыхать это зловоние, это ведь не просто неприятный запах, он еще и ядовитый!» — написала жительница Антипино Лариса Новоселова на странице «Типичная Тюмень ЧС» соцсети «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что запах есть и в других частях города, в микрорайоне Лесном. Также пользователи связывают появление запаха гари с деятельностью птицефабрики «Боровская» и жалуются, что такая ситуация тянется уже год. «Думала, что кур до сих пор жгут. Смог стоит как от дыма едкого», — пишет Татьяна Заложук. «Этот зловонный запах круглый год. Я вообще не знаю как вы живете в Антипино», — пишет Алена Первая. URA.RU отправило запросы в региональный департамент АПК и областной РОспотребнадзор. Ответов к моменту публикации не поступило. Ранее из-за вспышки птичьего гриппа на «Боровской» (Тюменский район) решили уничтожить 4,3 млн куриц. После этого жители Тюмени начали массово жаловаться на неприятный запах гари. В конце октября областные власти пообещали, что скоро этот запах должен исчезнуть.
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