Тюменские медики не справляются с наплывом пациентов

Жители Тобольска пожаловались на очереди в областной больнице №3 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты областной больницы №3 Тобольска вынуждены часами ждать своей очереди, чтобы попасть на прием к врачу. Об этом горожане рассказали в беседе с URA.RU.

«Раньше таких очередей в больнице не было. То есть, в принципе, они были, но не такие огромные. Теперь, если планируешь поход к врачу, то на работе нужно брать отгул, потому что управиться за несколько часов не получится», — сообщил один из собеседников агентства.

Другой житель города добавил, что большие очереди в тобольской больнице №3 возникают также в регистратуре медучреждения. «В огромную очередь попадаешь уже в регистратуре. Просидеть в ней можно час — полтора. Все зависит от количества пациентов. В последнее время, там всегда очень многолюдно. Очень много больных», — отметил в разговоре с URA.RU один из жителей Тобольска.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в медучреждениях области действительно возникают очереди из пациентов. Там связывают это с пандемией коронавируса и сезонной заболеваемостью ОРВИ. «Традиционно, и это всем известно, одна из причин — сезонный подъем заболеваемости ОРВИ — уже не первую неделю регистрируется превышение эпидпорога у взрослых, идет прирост у детей — хоть пока эпидпорог и не превышен. Безусловно, есть и наложение пандемии — большое количеств заболевших коронавирусом и тех, кто находится под наблюдением. Мы просим отнестись с пониманием и, по возможности, иметь в этой связи запас времени при посещении поликлиники», — пояснили там URA.RU.