Жители ЯНАО через суд добились переселения из аварийного дома

Администрация Тазовского района не определила сроки фактического переселения жителей из «аварийки» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Семья из ЯНАО через суд заставила администрацию Тазовского района предоставить новую благоустроенную квартиру взамен аварийного помещения. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, районная администрация не определила сроки фактического переселения жителей.

«Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию обязанности предоставить гражданам жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, по договору социального найма. Представитель ответчика требования прокурора в судебном заседании признал в полном объеме. До завершения рассмотрения судом гражданского дела заявителю предоставлена благоустроенная квартира, аварийный дом расселен», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Жители Тазовского проживали в аварийном доме, где были повреждены система газоснабжения и несущие конструкции здания. В связи с этим прокурор направил представление в администрацию района, которые не было выполнено: власти не определили точный срок переселения граждан.

URA.RU обратилось в администрацию Тазовского района за комментарием. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Ранее жители поселка Уренгой в Пуровском районе ЯНАО, также через суд, заставили администрацию переселить их. Органы местного самоуправления долгое время не предоставляли новую квартиру пострадавшим от пожара.