14 декабря 2021
13 декабря 2021

В Кургане по инициативе МЧС остановлена работа пяти ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, землянский юрий
Глава МЧС Юрий Землянский в Кургане встретился с журналистами Фото:

Из-за нарушений требований пожарной безопасности в Кургане приостановлена работа пяти объектов ресторанно-гостиничных комплексов. В них создавалась угроза жизни и здоровью людей. Об этом на пресс-конференции рассказал глава курганского МЧС Юрий Землянский.

«Всего в этом году была приостановлена работа 17 объектов. 12 — в КГСХА (там нарушения уже устранены) и пять объектов — ресторанно-гостиничных комплексов в Кургане. На объектах допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности. По всем объектам были проведены экспертизы, по результатам которых установлена угроза жизни и здоровью людей. В соответствии с решением судов их деятельность была прекращена до устранения нарушений. Сейчас недостатки не устранены», — пояснил Землянский.

Так, временно закрыты комплексы по адресам: 11 мкр., 18, ул. Карбышева, 33в, Карбышева, 33б, Омская, 140ж, Гоголя, 98а. По последнему адресу недавно спасатели проверили исполнение решения суда и обнаружили нарушение. Материалы переданы в суд, который может определить наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей.

Всего сотрудники областного МЧС провели 96 проверок на объектах культурно-досуговых учреждений. Выявлено 415 нарушений пожарной безопасности.

URA.RU писало, что в Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение принял городской суд по иску прокуратуры. В здании выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В случае возникновения пожара существует угроза причинения вреда жизни и здоровью посетителей. При этом в Кургане посетители горячих источников «7 и Я» (на ул. Карбышева) удивились пломбам приставов на дверях здания. Однако комплекс работал и принимал клиентов. В курганском МЧС пояснили, что находиться в здании опасно и оно не должно работать.

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Из-за нарушений требований пожарной безопасности в Кургане приостановлена работа пяти объектов ресторанно-гостиничных комплексов. В них создавалась угроза жизни и здоровью людей. Об этом на пресс-конференции рассказал глава курганского МЧС Юрий Землянский. «Всего в этом году была приостановлена работа 17 объектов. 12 — в КГСХА (там нарушения уже устранены) и пять объектов — ресторанно-гостиничных комплексов в Кургане. На объектах допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности. По всем объектам были проведены экспертизы, по результатам которых установлена угроза жизни и здоровью людей. В соответствии с решением судов их деятельность была прекращена до устранения нарушений. Сейчас недостатки не устранены», — пояснил Землянский. Так, временно закрыты комплексы по адресам: 11 мкр., 18, ул. Карбышева, 33в, Карбышева, 33б, Омская, 140ж, Гоголя, 98а. По последнему адресу недавно спасатели проверили исполнение решения суда и обнаружили нарушение. Материалы переданы в суд, который может определить наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей. Всего сотрудники областного МЧС провели 96 проверок на объектах культурно-досуговых учреждений. Выявлено 415 нарушений пожарной безопасности. URA.RU писало, что в Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение принял городской суд по иску прокуратуры. В здании выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В случае возникновения пожара существует угроза причинения вреда жизни и здоровью посетителей. При этом в Кургане посетители горячих источников «7 и Я» (на ул. Карбышева) удивились пломбам приставов на дверях здания. Однако комплекс работал и принимал клиентов. В курганском МЧС пояснили, что находиться в здании опасно и оно не должно работать.
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