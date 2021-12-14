В Кургане по инициативе МЧС остановлена работа пяти ресторанов

Глава МЧС Юрий Землянский в Кургане встретился с журналистами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за нарушений требований пожарной безопасности в Кургане приостановлена работа пяти объектов ресторанно-гостиничных комплексов. В них создавалась угроза жизни и здоровью людей. Об этом на пресс-конференции рассказал глава курганского МЧС Юрий Землянский.

«Всего в этом году была приостановлена работа 17 объектов. 12 — в КГСХА (там нарушения уже устранены) и пять объектов — ресторанно-гостиничных комплексов в Кургане. На объектах допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности. По всем объектам были проведены экспертизы, по результатам которых установлена угроза жизни и здоровью людей. В соответствии с решением судов их деятельность была прекращена до устранения нарушений. Сейчас недостатки не устранены», — пояснил Землянский.

Так, временно закрыты комплексы по адресам: 11 мкр., 18, ул. Карбышева, 33в, Карбышева, 33б, Омская, 140ж, Гоголя, 98а. По последнему адресу недавно спасатели проверили исполнение решения суда и обнаружили нарушение. Материалы переданы в суд, который может определить наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей.

Всего сотрудники областного МЧС провели 96 проверок на объектах культурно-досуговых учреждений. Выявлено 415 нарушений пожарной безопасности.

URA.RU писало, что в Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение принял городской суд по иску прокуратуры. В здании выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В случае возникновения пожара существует угроза причинения вреда жизни и здоровью посетителей. При этом в Кургане посетители горячих источников «7 и Я» (на ул. Карбышева) удивились пломбам приставов на дверях здания. Однако комплекс работал и принимал клиентов. В курганском МЧС пояснили, что находиться в здании опасно и оно не должно работать.