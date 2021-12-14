14 декабря 2021

Курганец покончил с собой во дворе

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Курган, зима, плохая видимость, двор дома, туман
Погибшего нашли во дворе в центре города Фото:

В Кургане во дворе дома погиб мужчина. По данным источника URA.RU из силовых ведомств, погибший покончил с собой.

«О смерти мужчины стало известно утром. Его нашли во дворе возле дома, расположенного на ул. М. Горького, 17», — объяснил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными органами СУ СКР по Курганской области по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ноябре стало известно, что житель Куртамыша покончил с собой после убийства своей жены. По предварительным данным, это случилось из-за конфликта внутри семьи.

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В Кургане во дворе дома погиб мужчина. По данным источника URA.RU из силовых ведомств, погибший покончил с собой. «О смерти мужчины стало известно утром. Его нашли во дворе возле дома, расположенного на ул. М. Горького, 17», — объяснил источник. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными органами СУ СКР по Курганской области по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ноябре стало известно, что житель Куртамыша покончил с собой после убийства своей жены. По предварительным данным, это случилось из-за конфликта внутри семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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