Курганец покончил с собой во дворе

Погибшего нашли во дворе в центре города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане во дворе дома погиб мужчина. По данным источника URA.RU из силовых ведомств, погибший покончил с собой.

«О смерти мужчины стало известно утром. Его нашли во дворе возле дома, расположенного на ул. М. Горького, 17», — объяснил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными органами СУ СКР по Курганской области по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ноябре стало известно, что житель Куртамыша покончил с собой после убийства своей жены. По предварительным данным, это случилось из-за конфликта внутри семьи.