В Кургане за два дня сбили троих детей

Несовершеннолетних пешеходов после ДТП доставили в больницу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Трое несовершеннолетних пешеходов пострадали в результате ДТП на дорогах Кургана за два дня, 17 и 18 декабря. Одного из них сбил пьяный водитель без прав, сообщили URA.RU в городском отделе ГИБДД.

«17 декабря в 19 часов 30 минут на улице Сиреневая в микрорайоне Тополя водитель 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части слева», — рассказали в ГИБДД.

В тот же день на улице Гагарина водитель 2001 года рождения за рулем Lada Priora сбил пешехода 2009 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу (на момент ДТП светофор на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара был отключен). 18 декабря в 16 часов 25 минут, на улице Половинская водитель 1984 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ 2112 сбил пешехода 2009 года рождения, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП все трое несовершеннолетних пешехода получили травмы. Они находятся в Курганской детской клинической больнице имени Красного Креста. В ГИБДД призывают родителей разъяснять своим детям правила безопасного поведения на дорогах и ежедневно напоминать о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части.