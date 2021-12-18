18 декабря 2021
17 декабря 2021

Маршруты вертолетов в ЯНАО изменят ради уникального объекта

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Полет мальчика Артема на вертолете. Екатеринбург, вертолет, газпром, газпромавиа, ми-8, ми-8мтв-1, газпром авиа
Правила полетов над лежбищем моржей будут изменены Фото:

Правила полетов над уникальным лежбищем атлантических моржей — мысом Тиутэй-Сале в ЯНАО — будут ужесточаться. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов [губернатор ЯНАО] выразил готовность оказывать ученым дальнейшее содействие в изучении лежбища. В частности, будут ужесточаться правила полета над мысом. Шум вертолетов может спугнуть краснокнижных животных», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лежбище атлантических моржей в ЯНАО является уникальным и единственным в мире местом, поскольку обычно эти животные собираются на островах, а не на материке. Программа по изучению лежбища стартовала в регионе в 2021 году и продлится три года. Помимо этого, власти окажут поддержку экспедиции по изучению снежного покрова в округе, а также программе по изучению кречетов, которые гнездятся на железнодорожных мостах.

Ранее URA.RU сообщало, что ученый из ЯНАО Александр Соколов рассказал о ямальском лежбище моржей президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что в Исландии викинги давно убили данных животных.

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Правила полетов над уникальным лежбищем атлантических моржей — мысом Тиутэй-Сале в ЯНАО — будут ужесточаться. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов [губернатор ЯНАО] выразил готовность оказывать ученым дальнейшее содействие в изучении лежбища. В частности, будут ужесточаться правила полета над мысом. Шум вертолетов может спугнуть краснокнижных животных», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Лежбище атлантических моржей в ЯНАО является уникальным и единственным в мире местом, поскольку обычно эти животные собираются на островах, а не на материке. Программа по изучению лежбища стартовала в регионе в 2021 году и продлится три года. Помимо этого, власти окажут поддержку экспедиции по изучению снежного покрова в округе, а также программе по изучению кречетов, которые гнездятся на железнодорожных мостах. Ранее URA.RU сообщало, что ученый из ЯНАО Александр Соколов рассказал о ямальском лежбище моржей президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что в Исландии викинги давно убили данных животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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