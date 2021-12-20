Газопроводы дочки «Газпрома» оказались опасными для жителей ЯНАО

Нарушения могли привести к аварии, травмам или гибели людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Установленные сети газоснабжения АО «Газпром газораспределение Север» в Тазовском и Газ-Сале оказались опасными для жителей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, нарушения могли привести к аварии, травмам или гибели людей.

«По требованию прокурора Тазовского района суд обязал АО „Газпром газораспределение Север“ обеспечить промышленную безопасность сетей газоснабжения в населенных пунктах», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Акционерное общество использовало сети газоснабжения в поселке Тазовский и селе Газ-Сале с нарушениями.

Прокуратура установила, что сети газоснабжения находились вблизи многоквартирных жилых домов, в общественных местах и местах с массовым пребыванием людей. Также были допущены многочисленные факты самопроизвольного перемещения газопроводов за пределы опор, прогибов газопроводов, повреждений и изгибов опор, нарушающие безопасность эксплуатации газопровода, повреждений изоляционного покрытия и состояния металла трубы.

Прокурор внес представление об устранении данных нарушений, которые могут привести к возникновению происшествий и аварий, к травмам и гибели людей. Однако АО «Газпром газораспределение Север» нарушения не исправил, поэтому прокурор обратился с иском в суд. Судом требования были удовлетворены в полном объеме, предприятие обязано привести сети газоснабжения в соответствие с требованиями о промышленной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО руководитель коммерческой организации и механик похищали газовой конденсат у «Газпрома» из врезки в магистральный провод. Они причинили компании ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей.