УФАС раскрыло претензии к закупке скандального логотипа Кургана

Рассмотрение дела о закупке логотипа Кургана в УФАС назначено на 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление федеральной антимонопольной службы по Курганской области раскрыло подробности дела о закупке скандального логотипа Кургана. Информацию ведомство направило курганскому блогеру Илье Винштейну в ответ на обращение о нарушении.

«УФАС прислало мне подробности дела против инвестиционного агентства Курганской области. В нем более детально расписаны главные претензии к процедуре поиска подрядчика», — сообщил блогер на своей странице во «ВКонтакте».

По данным УФАС, фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» необоснованно сократил срок подачи заявок на участие в запросе коммерческого предложения до трех дней (с 31.05.2021 по 02.06.2021 года). На сайте фонда не размещены: проект контракта, условия и сроки выполнения работы, порядок оплаты работы, требования к участникам закупки. Не было подведения итогов. Таким образом, фонд ограничил возможность заинтересованных лиц подать заявку на участие в закупке. Это нарушает запрет на ограничение конкуренции и принцип экономически эффективного расходования денег. Отмечается, что в числе трех компаний, подавших заявку на разработку логотипа, одна не имела отношения к дизайну. Рассмотрение дела в УФАС назначено на 19 января 2022 года.

В сентябре курганский блогер обратился в УФАС с просьбой проверить закупку логотипа Кургана. Ранее URA.RU писало, что сын экс-директора департамента информационной политики региона Анастасии Гусаровой работает в екатеринбургской компании Be Brand People. В августе компания презентовала новую айдентику региона (логотип, брендбук и слоган). В пресс-службе областного правительства ответили, что выбор компании для разработки айдентики проведен по итогам конкурсной процедуры из трех коммерческих предложений. Логотип раскритиковали курганцы, экс-чиновники и блогер-урбанист Илья Варламов.