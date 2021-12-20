20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Врачи ЯНАО начнут выполнять операции по протезированию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, бионическая рука, автограф, бионический протез, грачева маргарита
С 2022 года протезирование можно будет сделать, не выезжая за пределы ЯНАО Фото:

В Салехардской больнице в 2022 году начнут выполнять сложные операции по замене плечевого сустава, из-за которых ранее пациентов отправляли в другие регионы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«С 2022 года мы начнем выполнять операции по протезированию плечевого сустава. Ранее всех пациентов направляли в федеральные медцентры, теперь эта помощь будет доступна у нас в регионе», — цитирует пресс-служба ведомства слова заведующего отделением травматологии и ортопедии Евгения Забары.

Протез представляет собой металлическую конструкцию из сплава титана и никеля. Его вживляют на место старого поврежденного сустава и он служит пациенту долгие годы. Также Евгений Забара добавил, что операции по эндопротезированию суставов в Салехарде давно стоят на потоке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде жители не могут сделать МРТ и попасть на прием к неврологу. По их словам, ближайший рабочий аппарат МРТ находится в Надыме, а неврологи не ведут прием.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Салехардской больнице в 2022 году начнут выполнять сложные операции по замене плечевого сустава, из-за которых ранее пациентов отправляли в другие регионы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «С 2022 года мы начнем выполнять операции по протезированию плечевого сустава. Ранее всех пациентов направляли в федеральные медцентры, теперь эта помощь будет доступна у нас в регионе», — цитирует пресс-служба ведомства слова заведующего отделением травматологии и ортопедии Евгения Забары. Протез представляет собой металлическую конструкцию из сплава титана и никеля. Его вживляют на место старого поврежденного сустава и он служит пациенту долгие годы. Также Евгений Забара добавил, что операции по эндопротезированию суставов в Салехарде давно стоят на потоке. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде жители не могут сделать МРТ и попасть на прием к неврологу. По их словам, ближайший рабочий аппарат МРТ находится в Надыме, а неврологи не ведут прием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...