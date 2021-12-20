Врачи ЯНАО начнут выполнять операции по протезированию

С 2022 года протезирование можно будет сделать, не выезжая за пределы ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехардской больнице в 2022 году начнут выполнять сложные операции по замене плечевого сустава, из-за которых ранее пациентов отправляли в другие регионы. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«С 2022 года мы начнем выполнять операции по протезированию плечевого сустава. Ранее всех пациентов направляли в федеральные медцентры, теперь эта помощь будет доступна у нас в регионе», — цитирует пресс-служба ведомства слова заведующего отделением травматологии и ортопедии Евгения Забары.

Протез представляет собой металлическую конструкцию из сплава титана и никеля. Его вживляют на место старого поврежденного сустава и он служит пациенту долгие годы. Также Евгений Забара добавил, что операции по эндопротезированию суставов в Салехарде давно стоят на потоке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде жители не могут сделать МРТ и попасть на прием к неврологу. По их словам, ближайший рабочий аппарат МРТ находится в Надыме, а неврологи не ведут прием.