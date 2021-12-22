Путин напомнил о важном для Тюмени проекте

Президент России Владимир Путин напомнил, что скоростная трасса Екатеринбург—Казань будет продлена до Тюмени. Об этом глава государства упомянул 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции, которая транслируется онлайн.
«Мы скоростную магистраль Екатеринбург—Казань предполагаем дотянуть до Тюмени. И потом закольцевать», — заявил Путин отвечая на вопрос журналиста о совершенствовании дорожной инфраструктуры.
О том, что скоростная дорога будет продлена до Тюмени, Путин заявил в июле в разговоре с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тюменские власти отчитались, что дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет четырехполосной к 2025 году. Помимо продления магистрали, Владимир Путин поручил создать дорожное кольцо между Екатеринбургом, Тюмень и Челябинском.
Президент России Владимир Путин напомнил, что скоростная трасса Екатеринбург—Казань будет продлена до Тюмени. Об этом глава государства упомянул 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции, которая транслируется онлайн. «Мы скоростную магистраль Екатеринбург—Казань предполагаем дотянуть до Тюмени. И потом закольцевать», — заявил Путин отвечая на вопрос журналиста о совершенствовании дорожной инфраструктуры. О том, что скоростная дорога будет продлена до Тюмени, Путин заявил в июле в разговоре с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тюменские власти отчитались, что дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет четырехполосной к 2025 году. Помимо продления магистрали, Владимир Путин поручил создать дорожное кольцо между Екатеринбургом, Тюмень и Челябинском.