22 декабря 2021

Путин напомнил о важном для Тюмени проекте

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Путин на конференции. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин напомнил, что скоростная трасса Екатеринбург—Казань будет продлена до Тюмени Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Президент России Владимир Путин напомнил, что скоростная трасса Екатеринбург—Казань будет продлена до Тюмени. Об этом глава государства упомянул 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции, которая транслируется онлайн.

«Мы скоростную магистраль Екатеринбург—Казань предполагаем дотянуть до Тюмени. И потом закольцевать», — заявил Путин отвечая на вопрос журналиста о совершенствовании дорожной инфраструктуры.

О том, что скоростная дорога будет продлена до Тюмени, Путин заявил в июле в разговоре с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тюменские власти отчитались, что дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет четырехполосной к 2025 году. Помимо продления магистрали, Владимир Путин поручил создать дорожное кольцо между Екатеринбургом, Тюмень и Челябинском.

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Президент России Владимир Путин напомнил, что скоростная трасса Екатеринбург—Казань будет продлена до Тюмени. Об этом глава государства упомянул 23 декабря во время ежегодной пресс-конференции, которая транслируется онлайн. «Мы скоростную магистраль Екатеринбург—Казань предполагаем дотянуть до Тюмени. И потом закольцевать», — заявил Путин отвечая на вопрос журналиста о совершенствовании дорожной инфраструктуры. О том, что скоростная дорога будет продлена до Тюмени, Путин заявил в июле в разговоре с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Тюменские власти отчитались, что дорога от Екатеринбурга до Тюмени станет четырехполосной к 2025 году. Помимо продления магистрали, Владимир Путин поручил создать дорожное кольцо между Екатеринбургом, Тюмень и Челябинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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