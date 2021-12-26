Жители ЯНАО на Новый год скупают дорогостоящую технику

Телевизор остался одним из самых популярных новогодних подарков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО покупают дорогую технику в качестве подарка на Новый год. Как сообщили URA.RU в сетевых магазинах электроники, в этом году популярными товарами являются музыкальные центры, умные колонки и мобильные телефоны с гаджетами.

«Очень тяжело сказать точно, что на данный момент популярно из тысячи категорий товаров, но продажи товаров мобильного рынка составляют 40%. Но стоит отметить, что жители региона активно покупают дорогие товары, такие как ноутбуки и компьютеры, а также музыкальные центры с умными колонками», — рассказали URA.RU в сети магазинов DNS.

Как добавляет другой сетевой гигант «М.Видео-Эльдорадо», в этом году большей популярностью пользуется кухонная техника и радиоуправляемые игрушки с дронами. Помимо этого, выросли продажи камер моментальной печати к Новому году.

«Традиционно наиболее востребованными новогодними подарками у потребителей можно назвать телеком-гаджеты (TWS наушники, смарт-часы и фитнес-трекеры, смартфоны). Активно растут продажи умных колонок и камер моментальной печати, которые позволяют за несколько секунд получать готовые цветные снимки в виде небольшой карточки», — сообщили URA.RU в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо».

Как отмечают специалисты, лучшим подарком для всей семьи остался телевизор. По словам источников, все склады на данный момент заполнены музыкальными центрами, телефонами и телевизорами.

«Очень много поступило заказов через интернет на музыкальные центры. Из-за этого в магазины пришло большое количество аудиотоваров. Все склады полностью забиты электроникой, а в магазинах большой ажиотаж», — сообщил URA.RU источник.

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