Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба.
«В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.
Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба. «В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.