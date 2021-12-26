В Тюменской области власти 40 лет не замечали мусорную свалку. Фото

27 декабря 2021 в 19:05 Размер текста - 17 +

Мусорная свалка в Уватском районе формировалась десятилетиями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба. «В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов. Фото: прокуратура Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба. «В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.