26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Тюменской области власти 40 лет не замечали мусорную свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорная свалка в Уватском районе формировалась десятилетиями (архивное фото) Фото:

Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба.

«В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.

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Прокуратура обязала администрацию Уватского района (Тюменская область) убрать свалку, которой более 40 лет. Об этом на сайте надзорного ведомства сообщает его пресс-служба. «В Уватском районе по иску прокурора администрации предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления в силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. О горе мусора, которую не убирали несколько десятков лет, районному прокурору сообщила местная жительница. Получить оперативный комментарий от администрации района URA.RU не удалось: в мэрии на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на рекультивацию свалки потратят почти два миллиарда рублей. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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