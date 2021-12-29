29 декабря 2021
28 декабря 2021

В Кургане из-за «Елки губернатора» перекрыли центральную улицу. Карта

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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, перекопаная дорога, кирпич
Дорогу перекрыли 30 декабря (архивное фото) Фото:

В Кургане из-за проведения детского праздника «Елка губернатора» 30 декабря перекрыли участок улицы К. Маркса и запретили стоянку возле Троицкой площади. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О закрытии движения транспорта 30 декабря 2021 года в связи с проведением новогоднего детского праздника „Елка Губернатора“. <…> Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения мероприятия по ул. К. Маркса, на участке от ул. Ленина до ул. Пролетарская, 30 декабря 2021 года с 09:30 часов до 12:00 часов», — указано в документе.

По той же причине с 21:00 часов 29 декабря 2021 года до 13:30 часов 30 декабря запретили парковку у здания, расположенного по адресу: ул. Троицкая площадь, 1, со стороны ул. Пичугина и ул. Климова. Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать соблюдение этого постановления.

Ранее стало известно, что в Кургане 31 декабря на несколько часов перекроют участок ул. Гоголя. В это же время на центральной площади города пройдет церемония открытия новогодней елки.

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В Кургане из-за проведения детского праздника «Елка губернатора» 30 декабря перекрыли участок улицы К. Маркса и запретили стоянку возле Троицкой площади. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О закрытии движения транспорта 30 декабря 2021 года в связи с проведением новогоднего детского праздника „Елка Губернатора“. <…> Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения мероприятия по ул. К. Маркса, на участке от ул. Ленина до ул. Пролетарская, 30 декабря 2021 года с 09:30 часов до 12:00 часов», — указано в документе. По той же причине с 21:00 часов 29 декабря 2021 года до 13:30 часов 30 декабря запретили парковку у здания, расположенного по адресу: ул. Троицкая площадь, 1, со стороны ул. Пичугина и ул. Климова. Сотрудникам полиции рекомендовали проконтролировать соблюдение этого постановления. Ранее стало известно, что в Кургане 31 декабря на несколько часов перекроют участок ул. Гоголя. В это же время на центральной площади города пройдет церемония открытия новогодней елки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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