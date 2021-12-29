Сотрудницу курганской больницы уволили после обращения к Шумкову

30 декабря 2021 в 11:21 Размер текста - 17 +

Сотрудница Звериноголовской ЦРБ уверена, что лишилась работы после звонка на прямую линию Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудницу Звериноголовской районной больницы (Курганская область) Светлану Адаменко уволили после обращения на прямую линию губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом экс-санитарка рассказала URA.RU «Меня уволили после обращения на прямую линию губернатора Шумкова. Я просила разобраться, почему учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова направили к психиатрам, а потом отстранили от работы в школе. Почему такое самоуправство в районе с неугодными. Обращение зарегистрировали. Через несколько дней мне по телефону сообщили, что мой вопрос нужно адресовать главе района Курочкину. После этого у меня на работе начались проверки», — рассказала Светлана Адаменко. По словам собеседницы, вечером 27 декабря проверку чистоты провела старшая медсестра и сотрудница отдела кадров. Процесс снимали на видео, грязи не обнаружили. 28 декабря проверку устроила главврач больницы Маргарита Лошенкова. Она нашла пыль на шкафу. Адаменко получила выговор, а 29 декабря — приказ об увольнении. Санитарка отмечает, что в больнице сейчас ведется ремонт, пыль оседает быстро. В 2017 году она жаловалась на несправедливое начисление зарплат в ЦРБ на телеканал ОТР. После жалобы в ЦРБ прошли проверки. Санитарку пытались сократить, но восстановили на работе после вмешательства профсоюза. В этот раз Адаменко также намерена обратиться к лидеру межрегионального профсоюза работников здравоохранения Андрею Коновалу за помощью. Главврач Звериноголовской ЦРБ Маргарита Лошенкова не стала комментировать увольнение сотрудницы. «Никаких комментариев я давать не буду», — сказала она. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы из-за заключения психиатров. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Власти района прокомментировали отстранение учителя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудницу Звериноголовской районной больницы (Курганская область) Светлану Адаменко уволили после обращения на прямую линию губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом экс-санитарка рассказала URA.RU «Меня уволили после обращения на прямую линию губернатора Шумкова. Я просила разобраться, почему учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова направили к психиатрам, а потом отстранили от работы в школе. Почему такое самоуправство в районе с неугодными. Обращение зарегистрировали. Через несколько дней мне по телефону сообщили, что мой вопрос нужно адресовать главе района Курочкину. После этого у меня на работе начались проверки», — рассказала Светлана Адаменко. По словам собеседницы, вечером 27 декабря проверку чистоты провела старшая медсестра и сотрудница отдела кадров. Процесс снимали на видео, грязи не обнаружили. 28 декабря проверку устроила главврач больницы Маргарита Лошенкова. Она нашла пыль на шкафу. Адаменко получила выговор, а 29 декабря — приказ об увольнении. Санитарка отмечает, что в больнице сейчас ведется ремонт, пыль оседает быстро. В 2017 году она жаловалась на несправедливое начисление зарплат в ЦРБ на телеканал ОТР. После жалобы в ЦРБ прошли проверки. Санитарку пытались сократить, но восстановили на работе после вмешательства профсоюза. В этот раз Адаменко также намерена обратиться к лидеру межрегионального профсоюза работников здравоохранения Андрею Коновалу за помощью. Главврач Звериноголовской ЦРБ Маргарита Лошенкова не стала комментировать увольнение сотрудницы. «Никаких комментариев я давать не буду», — сказала она. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения. Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы из-за заключения психиатров. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Власти района прокомментировали отстранение учителя.