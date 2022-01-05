Более ста человек эвакуировали из-за пожара в общежитии в ЯНАО

В Новом Уренгое из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали более ста человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Информация о возгорании поступила в пожарную часть в 00:15.
«Пожар возник в одной из комнат на втором этаже. Огонь охватил только два квадратных метра и был быстро ликвидирован», — передает агентство «Север-Пресс» информацию ведомства.
Из здания эвакуировали 76 взрослых и 64 ребенка. На месте работали более 20 спасателей и 9 спецмашин. Пострадавших и погибших нет.
Ранее на железнодорожной станции в Новом Уренгое произошел пожар, в результате которого погибли трое рабочих. По данным МЧС по ЯНАО, пожар на вокзале начался 22 декабря в 01:48, его ликвидировали в 02:37.
В Новом Уренгое из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали более ста человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Информация о возгорании поступила в пожарную часть в 00:15. «Пожар возник в одной из комнат на втором этаже. Огонь охватил только два квадратных метра и был быстро ликвидирован», — передает агентство «Север-Пресс» информацию ведомства. Из здания эвакуировали 76 взрослых и 64 ребенка. На месте работали более 20 спасателей и 9 спецмашин. Пострадавших и погибших нет. Ранее на железнодорожной станции в Новом Уренгое произошел пожар, в результате которого погибли трое рабочих. По данным МЧС по ЯНАО, пожар на вокзале начался 22 декабря в 01:48, его ликвидировали в 02:37.