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Блогер Варламов пообещал нагрянуть в Курган в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Блогер Илья Варламов назвал несколько регионов России, которые хочет посетить в 2022 году Фото:

Блогер-урбанист Илья Варламов планирует приехать в Курган в 2022 году. Об этом он написал в Instagram.

«В 2022 году, я хочу посетить Кемеровскую, Амурскую и Курганскую области, Ненецкий АО, Хакасию и Адыгею. Весной добраться до Тикси», — рассказал Варламов.

Блогер добавил, что хотя строить планы в период пандемии «дело неблагодарное», но он будет стремится выполнить этот список дел. Также Варламов пожелал в новом году для себя посетить несколько стран и остаться жить в России.

В декабре 2021 года Варламов рассказал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует точных сроков. Позже от имени своего фонда «Внимание» он предложил восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане, если за ней будут потом ухаживать. Представители местной администрации ответили, что готовы к сотрудничеству, а мэр города Елена Ситникова пригласила Варламова в Курган.

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Блогер-урбанист Илья Варламов планирует приехать в Курган в 2022 году. Об этом он написал в Instagram. «В 2022 году, я хочу посетить Кемеровскую, Амурскую и Курганскую области, Ненецкий АО, Хакасию и Адыгею. Весной добраться до Тикси», — рассказал Варламов. Блогер добавил, что хотя строить планы в период пандемии «дело неблагодарное», но он будет стремится выполнить этот список дел. Также Варламов пожелал в новом году для себя посетить несколько стран и остаться жить в России. В декабре 2021 года Варламов рассказал URA.RU, что хочет приехать в Курган, но пока не планирует точных сроков. Позже от имени своего фонда «Внимание» он предложил восстановить световую конструкцию в виде гвоздики, которая установлена на фасаде дома в Кургане, если за ней будут потом ухаживать. Представители местной администрации ответили, что готовы к сотрудничеству, а мэр города Елена Ситникова пригласила Варламова в Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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