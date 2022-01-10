В Тюмени курьер спас ребенка

Девочка выбежала на дорогу, по которой шел поток машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курьер спас маленькую девочку, которая 11 января внезапно выбежала на проезжую часть перекрестка улиц Льва Толстого и Ямской в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Самокат».

«Курьер Владислав Давиденко развозил заказы, находился на перекрестке улиц Льва Толстого и Ямской. Внезапно он увидел, как на переход с тротуара выбежала девочка, на вид ей было около пяти лет. При этом водителям горел зеленый, они легко могли не заметить ребенка и сбить ее», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Самокат».

Молодой человек на велосипеде поехал навстречу девочке. По его словам, по пути его самого чуть дважды не сбили. Однако парень успел: упал, проскользил по льду и вытолкнул ребенка с дороги. Девочка не пострадала.

Мама ребенка в это время была на тротуаре. Она стояла к дороге спиной и говорила по телефону. «Что происходит она заметила уже тогда, когда опасность миновала. Хотела быстрой уйти, но ее остановил какой-то мужчина, на место вызвали полицию. Владислав оставил свой номер и вернулся к работе», — отметили в «Самокате».

По данным пресс-службы УМВД региона подобных вызовов в ведомство не поступало. URA.RU запросило информацию в УГИБДД по Тюменской области. Там ответили, что им о происшествии также не сообщали.

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