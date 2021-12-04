Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России

05 декабря 2021 в 04:32 Размер текста - 17 +

Николай Крючков заявил, что «Омикрон» может полностью вытеснить дельта-штамм в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 К концу января — началу февраля стоит ждать заметное повышение заболеваемости COVID-19 в связи с проникновением в Россию нового штамма «Омикрон». Об этом заявил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее, с учетом линии „омикрон“, которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», — цитирует Николая Крючкова радио Sputnik. По его словам, в последние несколько недель в России идет заметный спад эпидемического процесса. Иммунолог предположил, что количество заражений в сутки по стране будет ниже 30 тысяч в сутки. Также Крючков сообщил о вероятности вытеснения «Омикроном» штамма «дельта». «То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении „дельты“ „омикроном“. Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца „омикрон“ вытеснит „дельту“ и будет доминировать», — резюмировал иммунолог. Ранее URA.RU сообщало, что вирусолог назвал условия введения локдауна в январе 2022 года. Ученый заявил, что антитела, вырабатываемые после болезни «Омикроном» не будут защищать от дельта-штамма. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К концу января — началу февраля стоит ждать заметное повышение заболеваемости COVID-19 в связи с проникновением в Россию нового штамма «Омикрон». Об этом заявил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее, с учетом линии „омикрон“, которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», — цитирует Николая Крючкова радио Sputnik. По его словам, в последние несколько недель в России идет заметный спад эпидемического процесса. Иммунолог предположил, что количество заражений в сутки по стране будет ниже 30 тысяч в сутки. Также Крючков сообщил о вероятности вытеснения «Омикроном» штамма «дельта». «То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении „дельты“ „омикроном“. Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца „омикрон“ вытеснит „дельту“ и будет доминировать», — резюмировал иммунолог. Ранее URA.RU сообщало, что вирусолог назвал условия введения локдауна в январе 2022 года. Ученый заявил, что антитела, вырабатываемые после болезни «Омикроном» не будут защищать от дельта-штамма.