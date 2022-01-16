Крещенские купания пройдут в Тюмени 19 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Основной площадкой проведения Крещения в Тюмени в этом году станет озеро Липовое, а именно — территория базы моржей «Озеро Чемпионов», где разместятся сразу четыре купели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Ранее главной площадкой для крещенских купаний была зона заречных микрорайонов.

«Действующие во время режима повышенной готовности ограничения будут работать и на площадках крещенских купаний. Обязательная социальная дистанция будет контролироваться организаторами и волонтерами. Она будет обеспечена в том числе и по причине того, что мероприятие проходит на льду водоема. По расчетам, в целях безопасности одновременно на застывшей глади реки или озера в период крещенских купаний могут находиться не более 50 человек, дабы избежать чрезмерной нагрузки на лед», — пояснили там агентству.

Помимо озера Липового, площадки для купания будут размещены на Туре рядом со Свято-Троицким монастырем и в Антипино — в районе ДЮСШ «Старт XXI век». Купели будут оборудованы палатками для переодевания вместимостью до 30 человек. Однако, в связи с требованиями режима повышенной готовности, находиться одновременно там смогут не более 15 человек. Внутри можно будет воспользоваться антисептиком. Там также необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

На время Крещения многоуровневая парковка рядом с Набережной Туры будет работать в бесплатном режиме. Также будут оборудованы дополнительные парковочные места на озере Липовом.

Установка купелей недалеко от Свято-Троицкого мужского монастыря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за коронавируса в палатках одновременно смогут находиться не более 15 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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