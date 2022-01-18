Металлурги просят власти РФ ослабить ограничения против Украины

19 января 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Металлурги просят отменить антидемпинговые меры против украинского оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Металлурги компании «Русская сталь», которая представляет интересы крупнейших отраслевых компаний в стране, просят не продлевать антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки украинского производства. Об этом они заявили в письме в адрес департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии. «Антидемпинговая пошлина в размере 26% от таможенной стоимости действует с 2011 года и несколько раз продлялась. Критическими проблемами для потребителей все еще остаются неудовлетворительные качество и сроки поставок продукции. Единственный на данный момент поставщик валков в ЕАЭС — ПАО „Уралмашзавод“ — не может гарантировать поставки в срок. Сумма штрафов за срыв сроков поставки в 2019—2021 год составила 20 млн рублей», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на текст письма. Также отмечается, что при плановом пересмотре пошлины производители валков говорили о крупных инвестициях в модернизацию выпуска. «Фактически сложившаяся ситуация делает импорт с Украины безальтернативным, а антидемпинговая пошлина создает избыточные издержки для стальных производителей», — подытожили металлурги. Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в мае 2021 года заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. По его мнению, участники рынка подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что штрафы крупнейшим металлургическим компаниям «Северсталь», НЛМК и ММК за нарушение антимонопольного законодательства могут превысить тот, что назначили корпорации Google, передает MK.RU. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года для металлургов также будет повышен налог на добычу полезных ископаемых, уточняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Металлурги компании «Русская сталь», которая представляет интересы крупнейших отраслевых компаний в стране, просят не продлевать антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки украинского производства. Об этом они заявили в письме в адрес департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии. «Антидемпинговая пошлина в размере 26% от таможенной стоимости действует с 2011 года и несколько раз продлялась. Критическими проблемами для потребителей все еще остаются неудовлетворительные качество и сроки поставок продукции. Единственный на данный момент поставщик валков в ЕАЭС — ПАО „Уралмашзавод“ — не может гарантировать поставки в срок. Сумма штрафов за срыв сроков поставки в 2019—2021 год составила 20 млн рублей», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. Также отмечается, что при плановом пересмотре пошлины производители валков говорили о крупных инвестициях в модернизацию выпуска. «Фактически сложившаяся ситуация делает импорт с Украины безальтернативным, а антидемпинговая пошлина создает избыточные издержки для стальных производителей», — подытожили металлурги. Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в мае 2021 года заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. По его мнению, участники рынка подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что штрафы крупнейшим металлургическим компаниям «Северсталь», НЛМК и ММК за нарушение антимонопольного законодательства могут превысить тот, что назначили корпорации Google, передает MK.RU. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года для металлургов также будет повышен налог на добычу полезных ископаемых, уточняет «Царьград».