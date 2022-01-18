По словам женщины, в доме невозможно жить (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пенсионерка, которая провалилась под пол многоквартирного дома по улице Маяковского, 37 в Салехарде (ЯНАО), опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пост и видео о состоянии «деревяшки». По словам женщины, власти проводили поддерживающие мероприятия, после чего подойди к дому оказалось невозможным.

«Спасибо мэру за компенсацию 30 тысяч рублей, но как нам жить дальше? После поддерживающих мероприятий вырыли котлован и не засыпали, забыли? Или умышленно оставили, там пустота, засыпанная снегом. Администрация заявляет, что мы виноваты в этом, довели дом до такого состояния. Управляшки банкротятся, меняются названия, а лица те же, а как же тендер, и почему только люди виноваты? Мы же платили и за обслуживание, и за септик, почему мы виноваты?» — написала женщина в группе «Подслушано в Салехарде» и опубликовала видео.

В администрации на пост пенсионерки отреагировали. «В настоящее время УК проводит работы по засыпке данного котлована. В дальнейшем, в случае неисполнения управляющей организацией обязательств по управлению домом, необходимо обращаться в УК с заявлением и требованием провести перерасчет платы за некачественное предоставление услуг. В случае отсутствия реакции со стороны УК, вы можете обратиться в департамент государственного жилищного надзора, что послужит снованием для проверки УК и вынесением соответствующих решений», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что пожилая женщина, передвигаясь по вскрытому полу первого этажа дома на Маяковского, 37, соскользнула с бруса и провалилась под пол. Прокуратура обязала мэрию выплатить пенсионерке 30 тысяч рублей.

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