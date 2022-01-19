Тюменские дольщики остались без денег до получения квартир

Дольщики переживают, что в споре о качестве новых квартир им будет нечем оперировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольщики, купившие квартиры в тюменском ЖК «Андерсен Парк», обнаружили, что деньги с их эскроу-счетов исчезли еще до того, как люди вступили в права собственности на жилье. С такой проблемой в URA.RU обратились сразу несколько жителей города.

«Приемка квартиры должна состояться только через месяц. А мой счет в Сбере, на котором находились деньги ипотеки, опустел. То есть средства застройщик получил, хотя квартиру я еще даже не видела! Как такое возможно?» — негодует жительница Тюмени, купившая жилье в ЖК «Андерсен Парк».

Точку зрения будущей соседки разделяют еще несколько дольщиков, вложившиеся в покупку жилья в новом комплексе. Люди переживают, что если их не устроят квартиры, то деньги на свои эскроу-счета они уже вернуть не смогут.

Ситуацию URA.RU прокомментировали в компании-застройщике 4Development. «Согласно федеральному закону, раскрытие эскроу-счетов происходит после получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию, и предоставления документов в банк. В данном случае это и произошло. Наши дольщики могут не переживать, приемка квартир пройдет по графику», — рассказали агентству в юридическом отделе компании.

Там также добавили, что в случае претензий к качеству жилья, застройщик устранит их в сроки, положенные по закону. Что до расторжения договора и возврата средств, то он также возможен. Основания для этого перечислены в Федеральном законе №214-ФЗ. Условием может стать, к примеру, нарушение сроков строительства или передачи объектов, либо непригодность квартир для проживания.

Аналогичные данные по раскрытию эскроу-счетов на запрос URA.RU предоставили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. В компании отметили, что всю необходимую информацию тюменцы могут получить на официальном сайте банка.

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