УФАС раскрыла цену скандального логотипа Кургана. Его сделала фирма, где работал сын экс-чиновницы

20 января 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Разработка курганской айдентики (логотипа, брендбука и слогана) обошлась бюджету области в 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская. «Стоимость закупки небольшая — порядка 150 тысяч рублей. 19 января состоялось предварительное заседание по делу о закупке. Мы привлекли к участию правительство Курганской области, департамент экономического развития, который является учредителем фонда. Рассмотрение дела отложено на две недели», — сказала Татьяна Соболевская. Новую айдентику Курганской области презентовали в августе 2021 года. Логотип раскритиковали курганцы, экс-чиновники и блогер-урбанист Илья Варламов. Создателей логотипа обвинили в плагиате (фигура из головоломки «Танграм»). Позже URA.RU выяснило, что в екатеринбургской компании Be Brand People, которая разрабатывала айдентику, работал сын теперь уже бывшего директора департамента информационной политики региона Анастасии Гусаровой. В пресс-службе областного правительства ответили, что выбор компании для разработки айдентики проведен по итогам конкурсной процедуры из трех коммерческих предложений. Запрос на разработку айдентики был размещен на официальном сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». При этом стоимость закупки не указали. В сентябре 2021 года курганский блогер обратился в УФАС с просьбой проверить закупку логотипа Кургана. В ведомстве сформулировали основные претензии к закупке логотипа. Специалисты заметили признаки ограничения конкуренции.